Busto Arsizio torna alla vittoria, passeggiata per Monza e Conegliano

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

L’Imoco Volley Conegliano trova la 39ª vittoria consecutiva nel turno, il 21º, che apre il 2021 per la Serie A1 femminile. Comodo 3-0 per le ragazze di Santarelli, mai impensierite dalla tenera resistenza de Il Bisonte Firenze che incappa nella più classica delle sconfitte tra le mura del fortino PalaVerde. Importante la prestazione della solita Egonu nelle fila gialloblù (16 punti), mentre la scelta di Mencarelli di puntare su Enweonwu al posto di Guerra non ha regalato i frutti sperati. UYBA Volley

Tutto facile anche per la Saugella Monza, che nonostante i 42 giorni ai box a causa di numerosi casi Covid nel gruppo squadra sembra non aver mai perso il ritmo partita. La Zanetti Bergamo soccombe 0-3 sotto i colpi delle brianzole, brave a conquistare il settimo successo di fila.

Convincente 3-0 anche per la Unet e-work Busto Arsizio e debutto incoraggiante per Marco Musso, promosso a ruolo di primo allenatore dopo una vita con le farfalle. La Bartoccini Fortinfissi Perugia reagisce solo nel parziale finale, il terzo, senza però sfruttare la palla set a disposizione sul 23-24: la UYBA trova la parità e poi chiude con un muro su Serena Ortolani, ex del match.

È la Bosca S.Bernardo Cuneo ad aver la meglio sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia in una lunga battaglia durata cinque set. Grande rammarico per le bianco-nero-gialle, a cui è mancata la cura dei dettagli nel quarto parziale per portare a casa una vittoria che sarebbe stata importantissima per allontanarsi dall’ultimo posto in classifica.

Rinviata, infine, la sfida tra Delta Despar Trentino (ancora alle prese con diverse positività al Covid) e Reale Mutua Fenera Chieri.

Imoco Volley Conegliano-Il Bisonte Firenze 3-0 (25-20, 25-18, 25-11)

- Conegliano: Fahr 9, Egonu 16, Hill 13, Butigan 10, Wolosz 4, Omoruyi 10, De Gennaro (L), Eckl. Non entrate: Sylla, Gicquel, Gennari, Adams, Caravello, Folie (L). All. Santarelli.

- Firenze: Cambi 1, Enweonwu 8, Kone 2, Nwakalor 11, Van Gestel 5, Alberti 6, Venturi (L), Lazic 1, Panetoni, Hashimoto. Non entrate: Acciarri, Guerra, Lapini (L), Belien. All. Mencarelli.

Zanetti Bergamo-Saugella Monza 0-3 (16-25, 21-25, 20-25)

- Bergamo: Loda 7, Moretto 1, Faucette Johnson 2, Enright 5, Dumancic 2, Valentin 1, Fersino (L), Lanier 11, Mio Bertolo 4, Prandi. Non entrate: Faraone, Marcon. All. Turino.

- Monza: Orthmann 12, Heyrman 12, Obossa 6, Meijners 9, Danesi 8, Carraro, Parrocchiale (L), Van Hecke 6, Orro 1, Negretti, Squarcini. Non entrate: Begic. All. Gaspari.

Unet e-work Busto Arsizio-Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (25-20, 25-18, 26-24)

- Busto Arsizio: Gennari 7, Stevanovic 8, Poulter 1, Gray 15, Olivotto 5, Mingardi 17, Leonardi (L), Herrera Blanco 1, Piccinini. Non entrate: Bulovic, Bonelli, Escamilla, Bressan (L), Campagnolo. All. Musso.

- Perugia: Mlinar 8, Casillo 8, Agrifoglio, Carcaces 15, Koolhaas 4, Ortolani 11, Cecchetto (L), Havelkova 2, Di Iulio 1, Aelbrecht 1, Rumori (L). Non entrate: Scarabottini, Angeloni. All. Mazzanti.

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Bosca S.Bernardo Cuneo 2-3 (25-17, 20-25, 25-20, 23-25, 7-15)

- Brescia: Cvetnic 12, Botezat 10, Nicoletti 25, Jasper 12, Hippe 15, Bechis 2, Parlangeli (L), Pericati (L), Biganzoli. Non entrate: Sala, Berti, Angelina, Bridi. All. Mazzola.

- Cuneo: Giovannini 6, Candi 16, Signorile, Ungureanu 16, Zakchaiou 16, Bici 12, Zannoni (L), Turco 2, Strantzali 1. Non entrate: Gay, Battistino (L), Stijepic, Fava. All. Pistola.

RISULTATI E CLASSIFICA

