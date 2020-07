Bartolucci a Novara, Bonelli a Busto: la UYBA trova la vice-Poulter

VOLLEY FEMMINILE

di

GIACOMO MAGNANI

La Unet e-work Busto Arsizio presenta la seconda palleggiatrice per la stagione 2020/21: la vice-Poulter sarà Asia Bonelli. La classe 2000 ha un passato all'Igor Gorgonzola Novara, che proprio dalla cantera della UYBA preleva la giovane regista Valentina Bartolucci da aggregare alla Serie B1 di Matteo Ingratta.

Asia Bonelli, comasca di 181 centimetri, nell'ultima stagione ha giocato con San Giovanni in Marignano in Serie A2. Con la compagine romagnola è scesa in campo da titolare per la finale di Coppa Italia proprio al PalaYamamay, dove tornerà da lunedì per cominciare la sua nuova avventura con la UYBA.

"Sono molto emozionata, è un sogno arrivare in Serie A1: la chiamata della UYBA è stata improvvisa e inaspettata e questo mi rende ancora più felice. Ho giocato tante volte al PalaYamamay con le giovanili, ma vederlo pieno durante la finale di Coppa Italia di A2 quest'anno mi ha fatto venire i brividi. La nuova UYBA mi sembra un perfetto mix di giovani come me e di atlete esperte che ci potranno dare una grande mano a crescere. Credo che ci toglieremo delle belle soddisfazioni".