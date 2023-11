Anticipi volley: Chieri non sbaglia, Roma colpaccio a Cremona. Padova vince il derby maschile con Verona

ANTICIPI VOLLEY

Tra le donne, è crisi Casalmaggiore al secondo stop consecutivo

Sabato in campo per i campionati di volley. Tra le donne, vittoria pesantissima al quinto set di Roma in casa di Casalmaggiore, mentre Chieri fa il suo dovere con Trentino. Tra gli uomini, il derby veneto è di Padova.

Negli anticipi dell'ottava giornata del campionato di A1 femminile di volley, importante successo di Roma che vince al quinto set al Pala Radi di Cremona contro Casalmaggiore, al suo secondo stop consecutivo. Tra le ospiti spiccano la prestazione dell'opposto albanese Bici (24 punti) e di Melli (19). Vittoria da tre punti di Chieri che piega per 3-1 Trentino (Anthouli 22, Kingdon 16) e tiene saldo il quinto posto in classifica alle spalle delle big Conegliano, Novara, Scandicci e Milano, quest'ultima con gli stessi punti delle piemontesi, ma con una partita in meno.

Le partite di oggi: alle 17 Milano-Pinerolo, Vallefoglia-Novara, Firenze-Busto Arsizio e Cuneo-Scandicci. Alle 19.30 Bergamo-Conegliano.

Nell'anticipo della sesta giornata della Superlega di volley, importante successo di Padova nel derby veneto con Verona. La squadra di Cuttini vince per 3-1 (25-17, 13-25, 25-20, 25-23) trascinata da Desmet (MVP con i suoi 23 punti) e Gabi Garcia (20). Con questo successo Padova aggancia Verona a quota 7 punti. Oggi le altre sfide con scontri interessanti per le zone alte della classifica: Perugia-Piacenza, Trento-Monza, Modena-Civitanova.