Allianz Powervolley Milano, svelato il roster 2026/27: squadra e obiettivi

Dieci anni con Milano. Dieci anni di pallavolo, crescita, risultati, progetti sportivi e sociali, e impegno dentro e fuori dal campo. È questo il filo conduttore della presentazione ufficiale di Allianz Milano, ospitata nella Torre Allianz a CityLife, dove la società ha svelato il roster e lo staff che affronteranno la stagione 2026/2027. Una serata che ha riunito autorità, rappresentanti delle istituzioni sportive, partner, sostenitori, media e amici del club, nel segno di una storia che continua e che guarda al futuro con il claim “10 anni con Milano. Ghe sem!”, numero 10 che rientra anche nel nuovo logo congiunto svelato durante la presentazione. Dopo il saluto istituzionale di Allianz, il conduttore Claudio Chiari, speaker di Radio Number One, ha dato la parola al Presidente di Allianz Powervolley Milano Lucio Fusaro, chiamato a raccontare il percorso della società, il significato del decimo anno e gli obiettivi che accompagnano una nuova stagione sportiva, introdotto da un video celebrativo.
«Dieci anni fa abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a diventare sempre più parte della città – ha spiegato il Presidente Lucio Fusaro-. In questo decennio è cambiato moltissimo: sono cambiati i giocatori, gli allenatori, abbiamo conquistato risultati importanti, due Coppe europee, ma è rimasta intatta la volontà di costruire qualcosa di significativo a Milano. Essere qui, nella Torre Allianz, ospiti del nostro sponsor e dell’amico Maurizio Devescovi, nel cuore della città, ha per noi un significato particolare. Allianz Milano non vuole essere soltanto una squadra di pallavolo, ma un progetto che vive dentro Milano, che dialoga con il territorio e che attraverso lo sport crea opportunità, soprattutto per i più giovani. Per questo, accanto alla prima squadra, continuiamo a investire sul settore giovanile e su progetti sociali, forti della bella collaborazione con la Fondazione Allianz UMANA MENTE, come Volley4All, Hol4All e con il Csi con Training 4 Future. Iniziative che hanno prima di tutto un valore umano. Riproporremo il Club dei 30, la Powervolley Cup – Trofeo Elena Gori intitolato alla nostra cara tifosa recentemente scomparsa. Penso anche al Jam Camp di pallavolo e basket, occasioni straordinarie di incontro e crescita, che hanno visto la partecipazione di grandi personaggi dello sport, come Dan Peterson, capaci di mettersi a disposizione dei ragazzi con entusiasmo e generosità. Sul campo cominciamo un altro capitolo. Abbiamo scelto Guillermo Falasca come guida tecnica e costruito una squadra che unisce un gigante come Simon a giocatori di grande esperienza e a giovani che rappresentano il futuro del nostro sport. Sappiamo che ci aspetta una stagione impegnativa, ma abbiamo entusiasmo e ambizione. Il nostro messaggio per questo decimo anno è semplice: “Ghe sem!”. Ci siamo, ancora una volta, con Milano e per Milano».
Maurizio Devescovi, Senior Advisor di Allianz S.p.A. e Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE ha commentato: «Con piacere anche quest’anno inauguriamo una nuova stagione al fianco di Allianz Powervolley Milano, una società che nel tempo ha saputo coniugare competitività sportiva, attenzione ai giovani e impegno verso la comunità. Lo sport ha la capacità unica di creare relazioni, promuovere inclusione e generare opportunità per le nuove generazioni. Per questo Allianz continua a credere nella Powervolley e nei tanti progetti che, insieme alla Fondazione Allianz UMANA MENTE e ai partner del territorio, portano il valore dello sport ben oltre i risultati agonistici raggiunti in questi anni dalla prima squadra e dalle giovanili. È un impegno che guarda alle persone prima ancora che alle competizioni».
La serata ha quindi visto gli interventi istituzionali di Martina Riva, Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano, Marco Riva, Presidente del Coni Lombardia e Massimo Sala, Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo, a conferma del legame sempre più stretto tra Allianz Milano, la città e il movimento della pallavolo.
Il volley come progetto: Club dei 30, Trofeo Elena Gori, Training 4 Future, Volley4all e Hol4All
Non soltanto prima squadra. Una parte importante della serata è stata dedicata ai progetti che rappresentano l’identità sociale e sportiva del club. Massimo Achini Vicepresidente di Powervolley e Presidente di Csi Milano, ha presentato il Club dei 30, la Powervolley Cup – Trofeo Elena Gori e il ritorno del progetto Training 4 Future, illustrando le iniziative attraverso le quali Allianz Milano continua a costruire occasioni di incontro e crescita attraverso lo sport. Sono state inoltre approfondite le iniziative con la Fondazione Allianz UMANA MENTE, con cui Allianz Milano ha sviluppato da tempo una collaborazione nell’ambito di Volley4all, progetto che utilizza la pallavolo come strumento di inclusione, oltre alla recente partecipazione a Hol4All a Madonna di Campiglio. Un momento di straordinaria energia ed emozione con atleti della SuperLega di Allianz Powervolley Milano che hanno guidato i ragazzi e le famiglie in una sessione speciale di sitting volley, la pallavolo da seduti nata come sport inclusivo per eccellenza. L'attività ha azzerato ogni barriera fisica: seduti sullo stesso pavimento, campioni, bambini, genitori e siblings hanno giocato e fatto squadra insieme, dimostrando come la passione per lo sport possa trasformarsi in un momento di condivisione, divertimento e spirito di squadra.
Allianz Diavoli Powervolley, il futuro parte dai giovani
Spazio quindi al settore giovanile, presentato dal Direttore Generale e Direttore Sportivo Fabio Lini, che ha illustrato il progetto nato dal binomio Powervolley e Diavoli Rosa, con i numeri, le squadre maschili e femminili e i risultati ottenuti nella stagione appena conclusa, ad iniziare dal titolo italiano nella categoria Under 17 e dalla storica partecipazione di Allianz Milano alla Final Eight della 33ª edizione della Del Monte® Junior League 2026.
Sul palco sono saliti i rappresentanti delle formazioni giovanili, capitani e allenatori delle squadre protagoniste del percorso di crescita del vivaio, prima della premiazione dedicata al settore giovanile con Vanni Benenti, Danilo Durand e Paola Monaco. Sono 12 le squadre giovanili femminili (minivolley, under 12, 13, 15, 17, 19, serie D e serie C regionale) e 20 squadre giovanili maschili (minivolley, under 12, 13, 14, 16, 18, serie D Regionale e serie B Nazionale). Un momento particolarmente significativo per una realtà che considera la formazione dei giovani uno dei pilastri del proprio progetto. È stato inoltre ricordato il Jam Camp di volley e basket, appuntamento estivo con i campioni di Allianz Milano e autentiche leggende del calibro di Dan Peterson ed Enrico Barbolini, accompagnato da un video, prima di entrare nel vivo della nuova stagione e della costruzione della squadra affidata a Guillermo Falasca.
Dieci anni, una nuova sfida
Il decimo anno con Milano si apre infatti con un cambiamento importante sulla panchina. Dopo un settennato si è concluso il percorso di coach Piazza e alla guida di Allianz Milano. Arriva così il primo allenatore straniero della storia di Powervolley, Falasca per guidare un bel mix di grandi campioni e giovani speranze. Al suo fianco cambia anche lo staff: il secondo allenatore è DavideDelmati, il preparatore atletico Alessandro Guazzaloca, entrambi con una grande esperienza alle spalle, mentre il nuovo scoutman è Salvatore Nicastro. Confermato, invece, tutto lo staff medico e fisioterapico.
Il roster a disposizione del tecnico spagnolo, che vanta un titolo europeo da giocatore, esperienza da head coach in Francia, in SuperLega e in Polonia, conta su due icone del volley internazionale, su un gruppo di giovani campioni già affermati e su altrettanti ragazzi intenzionati a lasciare il proprio segno a Milano e nel percorso della loro carriera.
Capitano della squadra è il libero Damiano Catania, 25 anni, azzurro, alla quarta stagione sotto la Madonnina, tra i giocatori più efficaci e spettacolari al mondo in questo ruolo. L’altro specialista della difesa è il confermato giovane Jacopo Corbetta, prodotto della cantera di Powervolley, i Diavoli Rosa.
Tra i centrali spicca la leggenda cubana Robertlandy Simón, affiancato da tre giovani di grande interesse e potenziale: il confermato Alessandro Benacchio e i nuovi Filippo Bartolucci e Davi Tenorio. Tra gli schiacciatori, in attesa del rientro dall’infortunio di Francesco “Checco” Recine, la società punta sul confermato binomio straniero formato da Tatsunori Otsuka e Seppe Rotty, insieme a Tommaso Ichino, reduce dalla sua prima estate in azzurro e dallo schiacciatore nazionale bulgaro Georgi Tatarov, un quartetto davvero incredibile.
In regia ci sono l’estro, la velocità e l’esperienza di Santi Orduna e la beata gioventù del terzo Porro, che arriva in SuperLega sulle orme del fratello Paolo, Simone Porro.
Dulcis in fundo, nel ruolo di bomber, l’opposto da record di punti in Champions, il belga Basil Dermaux, che vuole fare dimenticare in fretta un altro belga, e il baby campione del mondo Federico Argano, al suo primo anno di SuperLega.
Svelate le nuove maglie Erreà
La serata ha avuto anche un altro momento atteso: la presentazione delle nuove divise da gioco firmate Erreà. Attraverso un video-rivelazione sono stati svelati i nuovi colori, i tessuti e i pattern delle maglie che accompagneranno Allianz Milano nella stagione del decimo anno. Protagonista del momento è stato ancora una volta il capitano Damiano Catania, insieme ai rappresentanti della squadra. Un nuovo vestito per una squadra che mantiene ben riconoscibile la propria identità e che si prepara a portare ancora una volta il nome di Milano sui principali palcoscenici della pallavolo italiana ed europea.
Il primo appuntamento all’Allianz Cloud
Il campionato di SuperLega prenderà il via per Allianz Milano domenica 18 ottobre, in trasferta sul campo di Cisterna. La prima casalinga è invece fissata per domenica 25 ottobre alle ore 19 all’Allianz Cloud, contro Acqua Sant’Anna Cuneo.