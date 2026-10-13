Allianz Powervolley Milano, svelato il roster 2026/27: squadra e obiettivi

«Dieci anni fa abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a diventare sempre più parte della città – ha spiegato il Presidente Lucio Fusaro-. In questo decennio è cambiato moltissimo: sono cambiati i giocatori, gli allenatori, abbiamo conquistato risultati importanti, due Coppe europee, ma è rimasta intatta la volontà di costruire qualcosa di significativo a Milano. Essere qui, nella Torre Allianz, ospiti del nostro sponsor e dell’amico Maurizio Devescovi, nel cuore della città, ha per noi un significato particolare. Allianz Milano non vuole essere soltanto una squadra di pallavolo, ma un progetto che vive dentro Milano, che dialoga con il territorio e che attraverso lo sport crea opportunità, soprattutto per i più giovani. Per questo, accanto alla prima squadra, continuiamo a investire sul settore giovanile e su progetti sociali, forti della bella collaborazione con la Fondazione Allianz UMANA MENTE, come Volley4All, Hol4All e con il Csi con Training 4 Future. Iniziative che hanno prima di tutto un valore umano. Riproporremo il Club dei 30, la Powervolley Cup – Trofeo Elena Gori intitolato alla nostra cara tifosa recentemente scomparsa. Penso anche al Jam Camp di pallavolo e basket, occasioni straordinarie di incontro e crescita, che hanno visto la partecipazione di grandi personaggi dello sport, come Dan Peterson, capaci di mettersi a disposizione dei ragazzi con entusiasmo e generosità. Sul campo cominciamo un altro capitolo. Abbiamo scelto Guillermo Falasca come guida tecnica e costruito una squadra che unisce un gigante come Simon a giocatori di grande esperienza e a giovani che rappresentano il futuro del nostro sport. Sappiamo che ci aspetta una stagione impegnativa, ma abbiamo entusiasmo e ambizione. Il nostro messaggio per questo decimo anno è semplice: “Ghe sem!”. Ci siamo, ancora una volta, con Milano e per Milano».