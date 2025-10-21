Bedin (Lega B): "Juve Stabia? C'è indagine in corso, non ho sentito dirigenza"

"Il caso Juve Stabia? L'abbiamo saputo poco prima di entrare in assemblea, sappiamo che c'è una indagine in corso da parte dell'autorità giudiziaria e prima di poter commentare dobbiamo capire cosa è successo". Così il presidente della Lega di Serie B Paolo Bedin, al termine dell'assemblea odierna a Milano, a proposito della decisione da parte della magistratura di mettere in amministrazione controllata il club campano per presunte infiltrazioni camorristiche. "Non ho ancora sentito la dirigenza della Juve stabia", ha aggiunto Bedin. Il club campano non era presente all'assemblea.