Abdel-Aziz approda a Trento: "Da solo vale il prezzo del biglietto"

VOLLEY MASCHILE

di

GIACOMO MAGNANI

Ogni 26 giugno a Trento si celebra San Vigilio, patrono della città. E per l'occasione, Trentino Volley ha regalato ai suoi tifosi un motivo in più per festeggiare. È ufficiale infatti l'approdo in maglia gialloblù del miglior marcatore delle ultime tre stagioni di SuperLega: l’opposto l’olandese Nimir Abdel-Aziz.

Il 28enne ha firmato un contratto triennale. Arriva a Trento per provare a vincere il suo primo trofeo da opposto e per infiammare il pubblico trentino.

"Nimir Abdel-Aziz è un attaccante di livello mondiale, uno di quei giocatori che valgono da solo il prezzo del biglietto perché è fisico e spettacolare", ha spiegato il presidente Diego Mosna. "Sono felice ed orgoglioso che abbia scelto Trentino Volley per proseguire la sua carriera in SuperLega. Con il suo apporto possiamo compiere un importante salto di qualità e puntare sempre più in alto".