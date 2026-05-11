"Se lo dici, ti do un bacio in bocca": Trevisani-Sabatini, odio e... amore

Trevisani: “Dopo un'annata si vede di più se la squadra è a immagine e somiglianza di un allenatore. Nel girone di andata la squadra andava avanti a parate del portiere e rigori sbagliati. Ora il portiere non para, i rigori non li sbagliano, le squadre avversarie segnano e il Milan ha perso punti. Questa è la facilissima cronaca della stagione del Milan”.