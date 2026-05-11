"Se lo dici, ti do un bacio in bocca": Trevisani-Sabatini, odio e... amore
L'ultimo scontro tra i due opinionisti arriva a una proposta inaspettata, anche se non mancano i soliti dissapori.
Siparietto a Pressing parlando della crisi del Milan e delle colpe di Allegri. Sabatini: “Nel girone di andata non c’era un altro allenatore. Se dici che era merito di Conceiçao il girone di andata ti do un bacio in bocca. Se lo dici diventi il mio idolo!. L'analisi della stagione rossonera è facile: questa squadra, che non valeva la corsa allo scudetto, è crollata dopo che ha capito che non poteva arrivare prima”.
Trevisani: “Dopo un'annata si vede di più se la squadra è a immagine e somiglianza di un allenatore. Nel girone di andata la squadra andava avanti a parate del portiere e rigori sbagliati. Ora il portiere non para, i rigori non li sbagliano, le squadre avversarie segnano e il Milan ha perso punti. Questa è la facilissima cronaca della stagione del Milan”.