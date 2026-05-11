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Pazzini: "Milan, c'è un aspetto preoccupante"

L'ex attaccante rossonero commenta il momento di grande difficoltà della squadra di Allegri, soffermandosi su un particolare preciso.

11 Mag 2026 - 09:02
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A Pressing si parla della crisi del Milan dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Pazzini: “Non me lo aspettavo per quello che ci avevano fatto vedere finora. Ha dilapidato un vantaggio enorme che si era conquistata sul campo. L’orgoglio non può bastare a cancellare delle prestazioni brutte in un momento di grande difficoltà. Stasera doveva avere un altro tipo di atteggiamento. Rischiano di buttare un gran lavoro".

Mauro: “Mi sono sembrato giocatori inadatti alle difficoltà di una grande squadra. San Siro lo devi saper gestire. Tranne Rabiot, gli altri non sembravano atleti in campo, non sono riusciti a gestire la difficoltà”. Pazzini: “Sembra una squadra in balia degli eventi. C’è la qualità morale del giocatore che ti porta fuori da certi momenti”.

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