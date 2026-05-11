pressing

Crisi Milan, Zapelloni: "In questa squadra manca il 'milanismo'"

Secondo l'opinionista, nella formazione di Allegri c'è una forte carenza di senso d'appartenenza ai colori rossoneri.

11 Mag 2026 - 00:52
01:10 
videovideo

A Pressing si parla della crisi del Milan dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Zapelloni: “Manca testa, la preparazione, è mancato tutto. È una serie di partite identiche dove non c’è stata una reazione. Maignan qualche errorino l’ha fatto. Gabbia non può fare più di così. Si sono illusi di poter restare in lotta per lo scudetto. La squadra si è sciolta pensando di essere già in Champions, errore anche dell’allenatore. Ha colpe anche Allegri”.

milan
crisi
pressing
zapelloni

Ultimi video

00:20
CLIP PRESSING TREVISANI SU GIMENEZ PER SITO 10/2 SRV

Trevisani: "Gimenéz spaziale! Farà 200 gol con il Milan"

03:00
La moviola di Parma-Roma: su Rensch giusto fischiare il rigore?

La moviola di Parma-Roma: su Rensch giusto fischiare il rigore?

01:22
Il domandone: chi vince la Coppa Italia?

Chi vince la Coppa Italia: il pronostico di Pressing, con una sorpresa

02:31
"Se lo dici, ti do un bacio in bocca": Trevisani-Sabatini, odio e... amore

Trevisani-Sabatini, odio e amore per... Allegri: "Se lo dici, ti do un bacio in bocca!"

02:21
Trevisani: "Allegri non sta capendo niente!". E Sabatini: "Ma non hai neanche visto la partita..."

Trevisani: "Allegri non sta capendo niente! E io l'avevo detto il 6 gennaio: ditemi bravo"

01:45
Pazzini: "Milan, c'è un aspetto preoccupante"

Pazzini: "Milan in balia degli eventi, così buttano via tutto". Mauro: "Giocatori inadatti"

03:08
La moviola di Verona-Como: il doppio tocco di braccio di Diego Carlos era da rigore?

La moviola di Verona-Como: il doppio tocco di braccio di Diego Carlos era da rigore?

01:21
Biasin: "Dimarco, Lautaro e Barella avrebbero giocato nell'Inter del triplete"

Biasin: "Dimarco, Lautaro e Barella avrebbero giocato nell'Inter del triplete"

00:53
La moviola di Lecce-Juventus

La moviola di Lecce-Juventus

01:33
Pazzini: "Vlahovic deve restare, è uno dei top 3 attaccanti della Serie A"

Pazzini: "Vlahovic deve restare, è uno dei top 3 attaccanti della Serie A"

00:53
Sabatini: "Vlahovic chiede tanto? Basta mettere insieme i soldi di David e Openda"

Sabatini: "Vlahovic chiede tanto? Basta mettere insieme i soldi di David e Openda"

01:02:59
Domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio

01:09
La moviola di Parma-Roma: su Mancini c'era rigore?

La moviola di Parma-Roma: su Mancini c'era rigore?

02:37
La moviola di Milan-Atalanta: giusto il rigore su Nkunku?

La moviola di Milan-Atalanta: giusto il rigore su Nkunku?

01:27
Zapelloni: "Milan, non è solo colpa di Furlani. E Ibra dov'è finito?"

Zapelloni: "Milan, non è solo colpa di Furlani. E Ibra dov'è finito?"

02:23
Sabatini: "Milan, questa società è una... banca"

Sabatini: "Milan, questa società è una... banca"

02:45
Mauro: "Sconfitta Milan? Allegri non c'entra nulla"

Mauro: "Allegri non c'entra con la sconfitta: ecco perché"

01:10
Zapelloni: "Milan, in questa squadra manca il 'milanismo'"

Zapelloni: "Illusione scudetto, a questo Milan manca il milanismo'

02:26
Milan, il racconto di un incubo

Milan, il racconto di un incubo

00:48
Sabatini: "Leao fa tenerezza, la gente se la prende troppo con lui"

Sabatini: "Leao è un caso: fa tenerezza ma la gente se la prende troppo con lui"

02:40
Vlahovic-Juve Remix

Vlahovic-Juve Remix

02:34
Esclusiva Inter-Verona: parla l'uomo che ha denunciato il Var per la gomitata di Bastoni a Duda

Esclusiva Inter-Verona: parla l'uomo che ha denunciato il Var per la gomitata di Bastoni a Duda

00:25
Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

00:30
Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

02:14
Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

00:20
CLIP PRESSING TREVISANI SU GIMENEZ PER SITO 10/2 SRV

Trevisani: "Gimenéz spaziale! Farà 200 gol con il Milan"

I più visti di Pressing

La moviola di Verona-Como: il doppio tocco di braccio di Diego Carlos era da rigore?

La moviola di Verona-Como: il doppio tocco di braccio di Diego Carlos era da rigore?

La moviola di Parma-Roma: su Mancini c'era rigore?

La moviola di Parma-Roma: su Mancini c'era rigore?

La moviola di Lecce-Juventus

La moviola di Lecce-Juventus

Biasin: "Dimarco, Lautaro e Barella avrebbero giocato nell'Inter del triplete"

Biasin: "Dimarco, Lautaro e Barella avrebbero giocato nell'Inter del triplete"

La moviola di Milan-Atalanta: giusto il rigore su Nkunku?

La moviola di Milan-Atalanta: giusto il rigore su Nkunku?

Domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio