Crisi Milan, Zapelloni: "In questa squadra manca il 'milanismo'"

A Pressing si parla della crisi del Milan dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Zapelloni: “Manca testa, la preparazione, è mancato tutto. È una serie di partite identiche dove non c’è stata una reazione. Maignan qualche errorino l’ha fatto. Gabbia non può fare più di così. Si sono illusi di poter restare in lotta per lo scudetto. La squadra si è sciolta pensando di essere già in Champions, errore anche dell’allenatore. Ha colpe anche Allegri”.