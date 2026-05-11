Crisi Milan, Sabatini a Pressing: "Leao fa tenerezza, la gente se la prende troppo con lui"

A Pressing si parla della crisi del Milan dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Sabatini: “Chi ha più milanismo ha subito di più la partita di stasera, come Maignan, Gabbia, Bartesaghi. C’è un caso, quello di Leao, che fa tenerezza e forse la gente se la prende anche troppo con lui. Il Leao del primo tempo ha toccato 8 palloni e li ha sbagliati tutti, ha tirato la palla sul petto del portiere. Per Leao quest’anno non era una questione di ruolo”.