pressing

Crisi Milan, Sabatini a Pressing: "Leao fa tenerezza, la gente se la prende troppo con lui"

Il giornalista si concentra sul periodo di crisi del portoghese, bersagliato pesantemente dai tifosi rossoneri a San Siro.

11 Mag 2026 - 00:48
00:48 
videovideo

A Pressing si parla della crisi del Milan dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Sabatini: “Chi ha più milanismo ha subito di più la partita di stasera, come Maignan, Gabbia, Bartesaghi. C’è un caso, quello di Leao, che fa tenerezza e forse la gente se la prende anche troppo con lui. Il Leao del primo tempo ha toccato 8 palloni e li ha sbagliati tutti, ha tirato la palla sul petto del portiere. Per Leao quest’anno non era una questione di ruolo”.

milan
crisi
pressing
sabatini
leao

Ultimi video

00:20
CLIP PRESSING TREVISANI SU GIMENEZ PER SITO 10/2 SRV

Trevisani: "Gimenéz spaziale! Farà 200 gol con il Milan"

03:00
La moviola di Parma-Roma: su Rensch giusto fischiare il rigore?

La moviola di Parma-Roma: su Rensch giusto fischiare il rigore?

01:22
Il domandone: chi vince la Coppa Italia?

Chi vince la Coppa Italia: il pronostico di Pressing, con una sorpresa

02:31
"Se lo dici, ti do un bacio in bocca": Trevisani-Sabatini, odio e... amore

Trevisani-Sabatini, odio e amore per... Allegri: "Se lo dici, ti do un bacio in bocca!"

02:21
Trevisani: "Allegri non sta capendo niente!". E Sabatini: "Ma non hai neanche visto la partita..."

Trevisani: "Allegri non sta capendo niente! E io l'avevo detto il 6 gennaio: ditemi bravo"

01:45
Pazzini: "Milan, c'è un aspetto preoccupante"

Pazzini: "Milan in balia degli eventi, così buttano via tutto". Mauro: "Giocatori inadatti"

03:08
La moviola di Verona-Como: il doppio tocco di braccio di Diego Carlos era da rigore?

La moviola di Verona-Como: il doppio tocco di braccio di Diego Carlos era da rigore?

01:21
Biasin: "Dimarco, Lautaro e Barella avrebbero giocato nell'Inter del triplete"

Biasin: "Dimarco, Lautaro e Barella avrebbero giocato nell'Inter del triplete"

00:53
La moviola di Lecce-Juventus

La moviola di Lecce-Juventus

01:33
Pazzini: "Vlahovic deve restare, è uno dei top 3 attaccanti della Serie A"

Pazzini: "Vlahovic deve restare, è uno dei top 3 attaccanti della Serie A"

00:53
Sabatini: "Vlahovic chiede tanto? Basta mettere insieme i soldi di David e Openda"

Sabatini: "Vlahovic chiede tanto? Basta mettere insieme i soldi di David e Openda"

01:02:59
Domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio

01:09
La moviola di Parma-Roma: su Mancini c'era rigore?

La moviola di Parma-Roma: su Mancini c'era rigore?

02:37
La moviola di Milan-Atalanta: giusto il rigore su Nkunku?

La moviola di Milan-Atalanta: giusto il rigore su Nkunku?

01:27
Zapelloni: "Milan, non è solo colpa di Furlani. E Ibra dov'è finito?"

Zapelloni: "Milan, non è solo colpa di Furlani. E Ibra dov'è finito?"

02:23
Sabatini: "Milan, questa società è una... banca"

Sabatini: "Milan, questa società è una... banca"

02:45
Mauro: "Sconfitta Milan? Allegri non c'entra nulla"

Mauro: "Allegri non c'entra con la sconfitta: ecco perché"

01:10
Zapelloni: "Milan, in questa squadra manca il 'milanismo'"

Zapelloni: "Illusione scudetto, a questo Milan manca il milanismo'

02:26
Milan, il racconto di un incubo

Milan, il racconto di un incubo

00:48
Sabatini: "Leao fa tenerezza, la gente se la prende troppo con lui"

Sabatini: "Leao è un caso: fa tenerezza ma la gente se la prende troppo con lui"

02:40
Vlahovic-Juve Remix

Vlahovic-Juve Remix

02:34
Esclusiva Inter-Verona: parla l'uomo che ha denunciato il Var per la gomitata di Bastoni a Duda

Esclusiva Inter-Verona: parla l'uomo che ha denunciato il Var per la gomitata di Bastoni a Duda

00:25
Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

Pressing: da domenica 14 settembre, in seconda serata su Canale 5

00:30
Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

Riparte l'anno calcistico con Pressing Estate

02:14
Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

Zazzaroni: "Fabregas ha detto no a Milan e Roma"

00:20
CLIP PRESSING TREVISANI SU GIMENEZ PER SITO 10/2 SRV

Trevisani: "Gimenéz spaziale! Farà 200 gol con il Milan"

I più visti di Pressing

La moviola di Verona-Como: il doppio tocco di braccio di Diego Carlos era da rigore?

La moviola di Verona-Como: il doppio tocco di braccio di Diego Carlos era da rigore?

La moviola di Parma-Roma: su Mancini c'era rigore?

La moviola di Parma-Roma: su Mancini c'era rigore?

La moviola di Parma-Roma: su Rensch giusto fischiare il rigore?

La moviola di Parma-Roma: su Rensch giusto fischiare il rigore?

La moviola di Lecce-Juventus

La moviola di Lecce-Juventus

Biasin: "Dimarco, Lautaro e Barella avrebbero giocato nell'Inter del triplete"

Biasin: "Dimarco, Lautaro e Barella avrebbero giocato nell'Inter del triplete"

La moviola di Milan-Atalanta: giusto il rigore su Nkunku?

La moviola di Milan-Atalanta: giusto il rigore su Nkunku?