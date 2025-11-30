Juventus, Massimo Mauro svela: "Ecco cos'ha detto Platini a Yildiz"

L'ex calciatore racconta l'interazione degli scorsi giorni tra la stellina bianconera e il tre volte Pallone d'Oro, nell'incontro organizzato per ricordare il trionfo nella Coppa Intercontinentale.
Massimo Mauro, a Pressing, ha raccontato la visita alla Continassa dei protagonisti dell'Intercontinentale bianconera di 40 anni fa: “Grazie alla Juventus che ha organizzato questa meravigliosa riunione di vecchietti. Platini è stato il mattatore. Sono stato sempre titolare. Abbiamo vinto la Coppa Intercontinentale nel 1985. La partita la fece vedere Mediaset. Ci fu un equivoco tattico perché Borghi era un falso nueve e Brio andò in difficoltà. C’erano Tacconi e Pioli, che entrò per Scirea infortunato”.
Cosa ha detto Platini a Yildiz? "Spalletti a un certo punto dice a Platini: mettiti vicino ai miei centrocampisti che può essere che gli passi un po' del tuo fluido. Michel ha dato la mano a Yildiz e magari qualcosina...".