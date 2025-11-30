Juventus, Massimo Mauro svela: "Ecco cos'ha detto Platini a Yildiz"

Massimo Mauro, a Pressing, ha raccontato la visita alla Continassa dei protagonisti dell'Intercontinentale bianconera di 40 anni fa: “Grazie alla Juventus che ha organizzato questa meravigliosa riunione di vecchietti. Platini è stato il mattatore. Sono stato sempre titolare. Abbiamo vinto la Coppa Intercontinentale nel 1985. La partita la fece vedere Mediaset. Ci fu un equivoco tattico perché Borghi era un falso nueve e Brio andò in difficoltà. C’erano Tacconi e Pioli, che entrò per Scirea infortunato”.