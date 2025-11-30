Milan-Lazio, il contatto Pavlovic-Marusic al microscopio

Il Var si è preso completamente la scena negli ultimi minuti: dettagli inediti e dialoghi in evidenza, rivediamo com'è andata.
Al 95' sta per finire Milan-Lazio ma ne comincia un'altra, quella arbitrale: Pavlovic tocca in area di mano, Collu non fischia il rigore e iniziano le proteste biancocelesti.
97': "Stanno controllando, ragazzi" risponde l'arbitro ai giocatori che chiedono lumi. Passano i secondi, aumentano le proteste e, due minuti dopo, Collu viene richiamato al VAR da Di Paolo.
98': Allegri impazzisce e si rivolge all'arbitro, che lo espelle: "Ogni volta che capiti te, ogni volta che capiti te succedono casini". Uscendo dal campo il tecnico del Milan si scontra anche col vice di Sarri, che viene ugualmente espulso.
99': parte l'On Field Review
101': Collu rientra in campo e spiega "Pavlovic ha la mano fuori sagoma ma prima subisce fallo da Marusic". I giocatori del Milan esultano, quelli della Lazio non si spiegano la decisione.