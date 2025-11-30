Il gol del Napoli nasce da un fallo su Koné? La moviola di Pressing

A Pressing si analizza Roma-Napoli, e Graziano Cesari fa la moviola del contrasto da cui è nato il gol decisivo di Neres: "L'arbitraggio di Massa mi ha soddisfatto. Il gol di Neres nasce dal contatto Rrahmani-Koné. Il piede di Rrahmani tocca con la punta del piede il pallone e lo sposta. Il contatto successivo non è falloso ma un impatto dinamico di gioco. Gasperini dice che di solito questi contatti vengono fischiati? Sbaglia".