Milan, Nkunku accende San Siro: gol capolavoro ed esultanza con il palloncino

Il francese alla prima gara da titolare ha subito mostrato ai suoi nuovi tifosi la sua esultanza tipica 

23 Set 2025 - 22:43
I tifosi rossoneri lo aspettavano, Christopher Nkunku non si è fatto attendere. Alla prima da titolare a San Siro l'attaccante arrivato in estate dal Chelsea per una cifra intorno ai 40 milioni di euro ha sfoderato un gol d'autore: semirovesciata al volo con palla all'angolino. Ma a intrattenere e a esaltare gli spettatori sugli spalti del Meazza non è stato solo il grande gesto tecnico, ma anche la tipica esultanza del 18 rossonero: Nkunku è andato sotto la curva e, come suo solito dopo ogni gol, ha gonfiato un palloncino rosso. Una dedica al figlio che il francese ha spiegato così: "Voleva sempre giocare con la palla, ma ai tempi era davvero piccolo, non poteva giocare con un pallone normale. Allora giocavamo con un palloncino e ho pensato che se avessi segnato avrei fatto questa esultanza per lui. E l’ho fatto". Da quel momento ogni volta che il francese gonfia la rete gonfia anche un palloncino. 

