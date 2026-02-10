Fabregas: "Momento positivo, ma non è finita qua"

Il tecnico spagnolo riporta il Como in semifinale di Coppa Italia dopo 40 anni dall'ultima volta, ma l'allenatore vuole mantenere i piedi per terra

10 Feb 2026 - 23:45
06:06 
videovideo

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria sul Napoli in Coppa Italia, arrivata ai calci di rigore: “Traguardo storico, momento bello e positivo. L’euforia bisogna lasciarla per il finale stagione, ora dobbiamo tornare con i piedi a terra perché dobbiamo giocare sabato. Che cosa ho detto prima dei rigori ai ragazzi? Li ho ringraziati perchè mi fanno vivere queste esperienze. Ho detto che tanti non hanno vissuto questa cosa e quindi era fondamentale crederci. Ho detto di godersi questi minuti, i grandi erano loro. Noi potevamo avere paura. Li ho ringraziati per quello che mi danno tutti i giorni. Dobbiamo continuare così, niente è fatto”.

