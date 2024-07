Wimbledon: troppo Djokovic per Musetti, il serbo vola in finale  

TENNIS

Nole trionfa 3-0 contro Lorenzo (6-4, 7-6, 6-4): ora la rivincita contro lo spagnolo per il titolo

Termina in semifinale il sogno Wimbledon di Lorenzo Musetti, che deve arrendersi contro il numero due al mondo Novak Djokovic. Il serbo trionfa 3-0 con il punteggio di 6-4, 7-6(2), 6-4 in due ore e cinquanta minuti di gioco. Incontro praticamente perfetto per Nole, che sbaglia poco e varia anche parecchio rispetto al suo repertorio: Lorenzo fa ciò che può, ma deve arrendersi. Ora per Djokovic c'è la rivincita contro Alcaraz un anno dopo.

Novak Djokovic raggiunge la 37a finale Slam battendo 3-0 in semifinale di Wimbledon 2024 uno stoico Lorenzo Musetti. Nel primo set Nole parte alla grande, inserendo nel suo tennis anche qualche variazione rispetto al suo classico repertorio. Lorenzo resta a contatto fino al 3-2, quando Djokovic trova il break per allungare. Musetti si salva sul 5-2 sotto 0-30, annulla due set point sul 5-3 e poi, dopo i vantaggi, trova le forze per strappare il servizio a Djoker. Parità ristabilita? Non proprio, perché Djokovic alza il livello nel game successivo portandosi a casa il parziale per 6-4 con un altro break. Musetti prova a rispondere partendo subito con un altro servizio rubato in avvio del secondo set, ma Novak risponde riportando tutto in parità sul 3-3. L’italiano tiene i suoi turni di battuta a fatica, impensierendo però anche il numero 2 al mondo: i due arrivano al tie-break, dove l’esperienza (e il livello) di Djokovic fanno tutta la differenza del mondo. Nole chiude 7-6(2) e si porta sopra 2-0. Il terzo parziale inizia esattamente come quello precedente, ovvero con un break, ma questa volta è in favore del serbo: Djokovic consolida e gestisce gli altri giochi della partita, andando a chiudere con il 6-3 che vale il 3-0 finale (nonostante tre match point annullati da Lorenzo). Vince Djokovic e si prende un anno dopo la rivincita per il titolo contro Carlos Alcaraz (nonché la sua prima finale dell'anno). Eliminato in semifinale un Lorenzo Musetti sempre più in crescita.