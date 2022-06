Wimbledon: Sinner stende Ymer e vola al terzo turno

WIMBLEDON

L’altoatesino fa fuori da Londra lo svedese in quattro set: 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 il risultato finale. Out invece Cocciaretto

Buona la seconda per Jannik Sinner. Dopo il successo al primo turno contro Stan Wawrinka, il tennista altoatesino supera con altrettanta facilità Mikael Ymer e si qualifica così ai sedicesimi di finale del Torneo di Wimbledon: finisce 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 a favore dell’azzurro, autore spesso di colpi micidiali, anche se soffre molto nel terzo set. Tra le donne, invece, non ci sono più rappresentanti italiane: Begu fa infatti fuori Cocciaretto. Wimbledon: Sinner batte Ymer e vola al 3° turno

























1 di 14 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 14 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Poteva finire almeno prima il match contro Mikael Ymer, ma alla fine Jannik Sinner strappa il pass per il terzo turno del Torneo di Wimbledon. E lo fa nuovamente in quattro set, come era successo due giorni fa nel debutto contro Stan Wawrinka. Il tennista italiano conquista un’altra vittoria in tre ore e cinque minuti grazie a sprazzi di grande tennis nonostante le difficoltà derivanti dalle giocate dello svedese che allunga il match nel terzo set e annulla anche un match point. Alla fine, comunque, il risultato finale parla piuttosto chiaro: 6-4, 6-3, 5-7, 6-2.

I primi due set nettamente vinti sembravano offrire un antipasto succulento per portarsi a casa anche il terzo. Tuttavia lo svedese non ha voluto minimamente mettere fine al match in maniera così rapida. Così Ymer annulla con caparbietà varie palle break e riapre tutto quanto. Poco male, perché Sinner ricomincia da dove aveva terminato la prima parte del match e decide di porre fine alle ostilità nel quarto parziale. Come era già successo nel terzo set, arriva subito il break in suo favore, ma l’altoatesino spreca tutto in un altro gioco sciagurato perso a zero. Tuttavia, con l’animo del campione, fa suo il terzo, combattutissimo game; Ymer si demoralizza calando alla distanza fino a chiudere la contesa sul 6-2.

Da domani il tabellone femminile del Torneo di Wimbledon non vedrà più partecipanti italiani, dopo appena tre giornate di gare. L’ultima azzurra ad abbandonare lo Slam di Londra è Elisabetta Cocciaretto, che può fare veramente poco o niente contro Irina-Camelia Begu. La tennista rumena vince infatti con un doppio 6-4 e vola al terzo turno del Major britannico. Cocciaretto perde il servizio nel terzo game del primo set e poi ancora nel primo e nel nono gioco del secondo parziale, nonostante avesse strappato un controbreak nel terzultimo game.