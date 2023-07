Wimbledon: prima semifinale Slam per Sinner, Safiullin ko e ora Djoko

TENNIS

L'altoatesino si impone 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 sul russo: mai era arrivato così in fondo in un Major. Ora il serbo

Wimbledon, Sinner annienta Safiullin e vola in semifinale







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Vittoria storica per Jannik Sinner a Wimbledon: il successo nei quarti contro Roman Safiullin gli vale il primo accesso a una semifinale di uno Slam. A eccezione di un passaggio a vuoto nel secondo set, l'altoatesino domina e si impone 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 sul russo: mai in carriera era arrivato così in fondo in un Major. Adesso, il 21enne di San Candido se la vedrà con Novak Djokovic.

Jannik Sinner scrive la storia del tennis italiano a Wimbledon: battendo in quattro set Roman Safiullin, l'altoatesino conquista la sua prima semifinale in uno Slam. Sull'erba londinese, il 21enne di San Candido domina un quarto nel quale ha un solo passaggio a vuoto, centrando un risultato mai ottenuto finora in carriera e, nel Major inglese, raggiunto due anni fa da Matteo Berrettini.

Il match inizia bene per Sinner: il russo concede quattro palle break e, dopo aver annullato le prime tre nel corso del quinto e del nono game, spiana la strada all'altoatesino, che si porta a casa il primo set con il punteggio di 6-4. In realtà, anche l'avvio di secondo parziale è in favore del classe 2001, ma sul 3-1 ecco che il numero 8 della classifica Atp ha un momento di difficoltà. Safiullin ne approfitta per trovare due break e pareggiare con sul 6-3 dopo aver conquistato cinque game di fila. Si tratta, però, soltanto di un momentaneo incidente di percorso per Sinner, che nei successivi due parziali torna a dominare.

Dal terzo set in avanti, infatti, Jannik non concede quasi nulla: appena una palla break a inizio quarto parziale, tra l'altro non sfruttata dal russo. Per il resto, in ogni turno in battuta Safiullin è costretto a fare gli straordinari per non perdere il servizio, cosa che gli riesce soltanto fino al 2-2. A quel punto, l'altoatesino accelera e si aggiudica entrambi i parziali per 6-2, chiudendo i giochi e conquistando la sua prima semifinale in carriera. Dopo Nicola Pietrangeli nel 1960 e Matteo Berrettini nel 2021, è la volta di Jannik Sinner: ora Djokovic, ma già aver raggiunto il penultimo atto di un torneo leggendario come Wimbledon è un'impresa per un tennista che, è bene ricordare, ancora deve compiere 22 anni.

LA PARTITA

SINNER 3 6 3 6 6 - SAFIULLIN 1 4 6 2 2 -

QUARTO SET: Sinner si ripete. Come nel terzo set è perfetto nel servizio e dimostra tutta la superiorità sull'avversario. Semifinale assolutamente meritata per il tennista altoatesino.

TERZO SET: A un ottimo Sinner, perfetto in battuta, basta strapparne due a un Safiullin che sembra un po' in debito fisico, per vincere meritatamente il terzo set.

SECONDO SET: Sinner parte forte, poi accusa una flessione. Safiullin pareggia il break e poi ne mette a segno un altro. Finale di secondo set tutto in discesa per il russo.

PRIMO SET: Avvio di partita molto equilibrato. I due giocatori tengono il servizio nei primi otto games, poi l'italiano lo strappa al russo e si aggiudica il primo set in trentacinque minuti con un parziale di dodici punti a uno.