Wimbledon, Sinner dà spettacolo: schiantato Kecmanovic e ottavi

TENNIS

Jannik prosegue nel suo straordinario percorso, senza dare cenni di stanchezza dopo la battaglia contro Berrettini: 6-1, 6-4, 6-2 il punteggio dopo 1h36' di gioco

Il duello con Berrettini non ha lasciato scorie nel fisico di Jannik Sinner, che gioca con grande efficacia e aggressività la sfida contro Kecmanovic. Il serbo, mai vincente contro la top-5 del ranking Atp, va ko in tre set: 6-1, 6-4, 6-2 il punteggio. Jannik resta sul campo solo 1h36', dopo un primo set "espresso" di 21', e ora attende il suo avversario: sfiderà Shelton (14) o Shapovalov, che riprenderanno domani il match sospeso per il maltempo.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner nel torneo di Wimbledon, che assiste a un match dalla rara autorevolezza per il fuoriclasse azzurro e numero uno al mondo. Jannik non mostra il minimo cenno di stanchezza, dopo la battaglia con Matteo Berrettini, e ha la meglio su Miomir Kecmanovic con apparente facilità: 6-1, 6-4, 6-2 il punteggio. Il primo set viene letteralmente dominato dall'altoatesino, che domina al servizio ed è estremamente efficace in risposta. Uno strepitoso Sinner si porta sul 5-0 in un quarto d'ora e solo qui cede il primo game al serbo, che comunque non fa male: nel gioco seguente, la chiusura delle ostilità sul 6-1. Il tempo di gioco sale a ventuno minuti per chiudere il primo parziale, con un Kecmanovic che si fa più combattivo nel secondo set. Qui il serbo ritrova l'efficacia nelle prime di servizio e mostra alcune interessanti soluzioni che sparigliano le carte: l'equilibrio arriva fino al 3-3, poi Jannik ingrana la quarta marcia. Sinner spezza l'equilibrio, alza il livello del suo gioco e si porta in vantaggio di due set col punteggio di 6-4. Dritto e rovescio dell'italiano sono perfetti, così come la sua efficacia e la sua forma fisica. Un Sinner che gioca sul velluto ha così la possibilità di chiudere rapidamente i giochi nel terzo set, dominato fino al 4-1: Kecmanovic ha un moto d'orgoglio sul 5-2, proseguito col 30-0 nell'ottavo game, ma deve arrendersi. Sinner rimonta e, con quattro punti consecutivi, chiude il match: 6-1, 6-4, 6-2 il punteggio dopo 1h36' di gioco. Ora Shapovalov o Shelton (14), che riprenderanno domani il match sospeso: il punteggio era sul 3-2 per lo statunitense nel primo set.

SINNER: "SONO SODDISFATTO"

"Sono soddisfatto della mia performance oggi. Per come ho toccato la palla sono soddisfattissimo. È stata una giornata impegnativa quella del campo centrale. Ora recupero e penso al prossimo turno. È bellissimo essere a Wimbledon, è speciale, ha detto Sinner dopo il successo contro Kecmanovic.