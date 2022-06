Wimbledon, Serena Williams out al tie-break del terzo. Nadal passa in quattro set

WIMBLEDON

La statunitense, al rientro dopo un anno, cede a Tan 10-7 nel momento decisivo. Al maschile avanti anche Tsitsipas, Kyrgios e Shapovalov

Niente miracolo per Serena Williams a Wimbledon. La statunitense, al rientro dopo un anno, cede alla francese Tan 7-5 1-6 7-6 (7) e saluta il torneo al debutto. Nel tabellone femminile avanzano senza problemi le altre favorite Swiatek, Badosa e Sakkari. Tra gli uomini, Rafa Nadal si impone su Cerundolo 6-4 6-3 3-6 6-4. Perde per strada un set anche Tsitsipas, 7-6 (1) 6-3 5-7 6-4 a Ritschard, mentre esce a sorpresa Auger-Aliassime. © Getty Images

TABELLONE MASCHILE

Buona la prima, pur con qualche patema, per Rafael Nadal a Wimbledon. Lo spagnolo lascia per strada un set ma passa il primo turno contro l’argentino Francisco Cerundolo 6-4 6-3 3-6 6-4 in 3h36’. Dopo il break al decimo game che vale il primo parziale, il compito del vincitore di Australian Open e Roland Garros di quest’anno sembra agevole, anche per la facilità del 6-3 nel set successivo. L’argentino reagisce d’orgoglio e si prende il terzo parziale 6-3, per poi portarsi avanti 4-2 nel quarto. Nadal fiuta il pericolo e infila quattro giochi consecutivi per imporsi 6-4 e avanzare nel tabellone. Al prossimo turno sfiderà Berankis, vincitore su Querrey.

Ha bisogno di 3h34’ il numero 5 al mondo Stefanos Tsitsipas per liberarsi del numero 188 Ritschard, sconfitto 7-6 (1) 6-3 5-7 6-4. Tra i possibili outsider del torneo, avanza a fatica Nick Kyrgios, a cui servono cinque set per eliminare il britannico Jubb 3-6 6-1 7-5 6-7 (3) 7-5, mentre è più agevole il compito di Opelka, 7-6 (5) 6-4 6-4 allo spagnolo Taberner, e De Minaur, 6-1 6-3 7-5. Passa a fatica anche Shapovalov, 6-1 6-7 (6) 6-7 (4) 6-4 6-1 al francese Rinderknech: più semplice il passaggio di turno di Schwartzman, 6-3 6-2 6-2 a Kozlov, e Bautista, 6-1 6-0 6-3 a Balazs. L’eliminazione a sorpresa arriva dal numero 9 al mondo Felix Auger-Aliassime, che si arrende 6-7 (5) 6-4 7-6 (9) 7-6 (5) allo statunitense Cressy.

TABELLONE FEMMINILE

Lotta, fa sognare ma lascia il torneo al suo ritorno in campo. Serena Williams ci crede per più di tre ore ma viene eliminata dal torneo, sconfitta 7-5 1-6 7-6 (7) dalla numero 115 WTA Harmony Tan. La statunitense, pur in difficoltà fisica a inizio partita, combatte su ogni palla e nel primo set rientra da 0-2 e poi 2-4, prima di arrendersi 7-5. Dopo aver dominato il secondo parziale 6-1, Williams va avanti nel terzo grazie a un’ottima prima di servizio, ma ferma la sua corsa sul 5-4 30-15 e servizio subendo il break. Il finale è da romanzo: Serena salva un match point sul 5-6 e nel tie break decisivo va subito avanti 4-0, per poi commettere qualche errore di troppo e venire rimontata. Stavolta la mano di Tan, al suo debutto in carriera a Wimbledon, non trema e arriva a chiudere l’incontro 10-7 su un errore a rete dell’americana. Il sogno dell’impresa si ferma quindi già al primo turno, dopo aver visto la vittoria a soli due punti di distanza.

Vanno avanti le altre principali favorite del torneo, a cominciare dalla numero 1 al mondo Iga Swiatek, che annichilisce la croata Fett 6-0 6-3 in poco più di un’ora. Arriva in due set anche il successo della numero 4 Badosa, 6-2 6-1 alla statunitense Chirico. Dall’altra parte del tabellone, buono l’esordio della greca Sakkari, in grado di rifilare un comodo 6-1 6-4 alla qualificata Hives. Bene la lettone Ostapenko, 6-4 6-4 a Dodin, e la ceca Krejcikova, 7-6 (4) 6-3 a Zanevska. Qualche patema per la statunitense Gauff, a cui servono 2h30’ per eliminare la meno quotata Ruse con un sofferto 2-6 6-3 7-5.