Wimbledon, Serena Wiliams torna in campo un anno dopo: "Ci vediamo la"

L'ANNUNCIO

L'ex numero 1 al mondo ha ricevuto una wild card dagli organizzatori. Ultimo torneo e poi ritiro?

Serena Wiliams la storia continua. La tennista americana ha annunciato che parteciperà a Wimbledon, al via il 27 giugno, e lo ha fatto con un post su Instagram dove si vedono le sue scarpe bianche calpestare un manto erboso: "SW e SW19. È un appuntamento. 2022 ci vediamo lì. Andiamo", dove "SW" rappresentano le iniziali di Serena, mentre "SW19" è il codice postale di Wimbledon.

La campionessa statunitense è scesa in campo l'ultima volta esattamente un anno fa, proprio ai Champioship, dove fu costretta al ritiro dopo soli 6 game nel primo turno contro la bielorussa Sasnovich. Wiliams, vincitrice del torneo per ben 7 volte, ha ricevuto una wild card dagli organizzatori, essendo ormai scesa al numero 1208 del ranking Atp. Già qualche settimana fa, sui social era stato diffuso uno scambio di battute tra lei e il giocatore di football americano Aaron Rodgers, all'interno del quale Serena aveva fatto capire di voler giocare a Wimbledon.

Un ritorno che sicuramente fa felice tutto il mondo del tennis e i suoi appassionati, ma che potrebbe anche nascondere un retroscena. Wiliams compirà 41 anni il prossimo settembre e la sua lunga lontananza dai campi ha fatto pensare a molti che quello di Wimbledon 2022 potrebbe essere l'ultimo torneo della sua carriera. Una partecipazione volta dunque ad annunciare il ritiro, magari sul Centre Court, uno dei campi su cui la campionessa ha scritto alcune delle più belle pagine della sua storia. Nessuna conferma per ora, anzi, la LTA (l'ente governativo nazionale del tennis in Gran Bretagna) ha annunciato che Serena sarà in campo anche a Eastburn in doppio, in coppia con la tunisina Ons Jabeur.

Vedi anche Tennis Jelena Dokic racconta il suo trauma: "Stavo per saltare dal 26esimo piano"