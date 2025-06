Wimbledon, Paolini: "Tengo le aspettative basse, sull'erba può succedere di tutto"

Paolini ha poi parlato delle differenze tra Marc Lopez, il suo coach attuale, e Renzo Furlan, con cui aveva raggiunto anche la finale al Roland Garros: "Non abbiamo avuto molto tempo per allenarci, perché il calendario è fitto. In generale, non sto ricevendo consigli molto diversi, ma è diverso il loro modo di comunicare. Per ora sta andando bene, sono curiosa di vedere come andrà quando potremo allenarci per più tempo".