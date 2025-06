Ciclismo, fa troppo caldo: 'accorciato' il campionato francese

Domani, in tutta Europa, è il giorno della prova in linea professionisti dei campionati nazionali di ciclismo dei vari paesi. Quello italiano è previsto in Friuli, mentre in Francia, che fra una settimana sarà palcoscenico del Tour, gli organizzatori della prova di domani, che si svolgerà nella Loira, si sono posti il problema delle condizioni climatiche. Il caldo non dà tregua, e domani sono previsti nelle ore di corsa 36 gradi Celsius con un vento sui 10 km/h. Ecco allora la decisione di accorciare il percorso, per tutelare la salute degli atleti. Così è stato stabilito che i 170 corridori in gara su un tracciato di 16,5 km non debbano più ripeterlo per 14 ma per 13 volte. "La decisione è stata presa in ragione delle condizioni climatiche", hanno fatto sapere gli organizzatori con una nota. Il via, invece, verrà dato alle 12 anziché le 11.35.