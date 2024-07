Wimbledon, Paolini non tradisce con Andreescu e conquista gli ottavi di finale 

TENNIS

La 28enne toscana ha sconfitto la canadese per 7-6 6-1 in una sfida guidata sempre dall'azzurra

© Getty Images Pratica più facile del previsto per Jasmine Paolini che ha conquistato gli ottavi di finale del torneo di Wimledon. La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana ha sconfitto con grande personalità la canadese Bianca Andreescu per 7-6 6-1 garantendosi l'accesso al tabellone delle sedici dove incontrerà la vincente fra l'ucraina Marta Kostyuk e l'americana Madison Keys.

Inizio difficile per Paolini che si trova subito a far i conti con un break a causa della forza imposta da Andreescu nell'esecuzione dei colpi. La toscana non si perde d'animo e, allungando i colpi, trova immediatamente il controbreak con la canadese in grossa difficoltà da fondo campo. Lo stesso si vede al quarto game dove la lucchese avrebbe sulla racchetta due palle per il sorpasso, ma Andreescu si ritrova sul servizio riportando la sfida in parità.

L'azzurra prova a quel punto a muoversi maggiormente, venendo spesso a rete e sfruttando spesso la palla corta, non riuscendo però a fare completamente la differenza e dovendo piuttosto difendersi dalla pressione imposta dalla nordamericana. Un equilibrio che prosegue per il resto del set con Paolini che spesso prova a cercare il corpo dell'avversaria, costretta ad accovacciarsi per evitare il colpo.

Si va al tie-break dove Paolini deve patire subito una diagonale di Andreescu che garantisce un mini-break alla canadese, ma che la vede colpire con aggressività proprio sul servizio dell'avversaria. La 24enne di Mississauga ritrova l'equilibrio grazie agli errori sulla seconda dell'azzurra allungando così di fatto la sfida, tuttavia la canadese subisce i tentativi di forzare da parte di Paolini che si porta a casa il punto sul 7-6 (4).

Inizio di secondo set ancora a vantaggio della Paolini che già prima prova il colpo nel primo game per poi fare la differenza nel terzo con tanto di break guadagnato a causa delle difficoltà incontrate da Andreescu nel rimanere agganciata allo scambio, non riuscendo talvolta a mantenersi in quota quando la toscana apre il campo. A quel punto Paolini pasticcia un po', commette un doppio fallo e finisce per mancare qualche colpo di rovescio, situazioni che permetterebbero alla canadese di rientrare, ma due sbavature di dritto portano l'italiana sul 3-1.

La svolta arriva però al quinto game quando il servizio in uscita di Andreescu non fa più effetto su Paolini che, anche con un po' di fortuna, si prende il break mettendo definitivamente in crisi l'avversaria e vincendo così anche il secondo set per 6-1 volando così agli ottavi di finale.