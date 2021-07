Wimbledon: niente impresa per Fognini, Rublev avanza agli ottavi

TENNIS

Il numero 7 al mondo stende il ligure in quattro set: 6-3, 5-7, 6-4, 6-2 il punteggio finale. Restano ora solo due italiani nel torneo

L’avventura di Fabio Fognini in questa edizione di Wimbledon termina qua. Andrey Rublev passa agli ottavi con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4, 6-2. Il russo vince il primo parziale, con l’azzurro che non riesce a sfruttare quattro palle break. Il ligure pareggia i conti nel secondo set grazie al controbreak ottenuto nell’ottavo game; gioca bene il terzo ma lo perde sotto lo strappo avversario nel quinto gioco. Ultima frazione in discesa per Rublev.

Niente da fare per Fabio Fognini, costretto ad arrendersi contro il numero 7 al mondo, Andrey Rublev. Per il ligure la seconda settimana di Wimbledon resta un tabù, visto che esce di scena per la sesta volta in carriera al terzo turno, perdendo il terzo su otto confronti contro il russo. Quest’ultimo vola agli ottavi di finale con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4, 6-2. Pur lottando, Fognini deve soccombere sotto i colpi del proprio avversario, il quale si dimostra ancora troppo forte come capitò nel febbraio scorso nell’ATP Cup. L’azzurro ha più di qualcosa da recriminare, considerando le tante chance di break non sfruttate. Sono ben quattro quelle che spreca nel primo set tra il terzo e il quinto game. Rublev, però, supera brillantemente questo scoglio; si vede cancellare nel sesto gioco ben cinque opportunità di break ma l’appuntamento con l’allungo è rimandato solamente a due game più tardi. Il secondo parziale, con il russo in vantaggio per 4-2, sembrerebbe proiettare la testa di serie numero 5 sul 2-0 nel conto dei set.

E invece Fognini reagisce e nell’ottavo game ottiene il controbreak (4-4); annulla una palla break sia nel nono sia nell’undicesimo gioco, prima di chiudere i conti al primo set point disponibile nel game successivo. Il sanremese prova a mettere ulteriormente pressione al tennista moscovita, visibilmente scosso dopo la rocambolesca perdita del parziale precedente. Con il passare dei minuti, però, è proprio Rublev a prendere nuovamente il controllo delle operazioni. Fognini è sempre più in difficoltà contro le potenti traiettorie dell’avversario e il break decisivo arriva nel quinto gioco. Tanti rimpianti nel decimo game: quello in cui Rublev serve per il parziale. Fabio, infatti, prima si porta sullo 0-30 e poi, dopo aver annullato due set point, ha anche una preziosissima palla break che, se trasformata, avrebbe potuto cambiare le sorti della partita. Il russo è però bravissimo a cancellarla e poi a tornare in vantaggio.

Nel quinto game dell’ultimo set Rublev conquista addirittura il doppio break di vantaggio: 4-1 e servizio. Il match sostanzialmente termina qui. Per lui si tratta della prima volta in carriera agli ottavi di finale a Wimbledon. Torneo nel quale ora rimangono solo due rappresentanti italiani: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.