Wimbledon: la finale femminile sarà Rybakina-Jabeur

WIMBLEDON

La kazaka batte a sorpresa Simona Halep con un doppio 6-3, trionfo in tre set per la tunisina contro Maria: entrambe si giocano il primo Slam in carriera

La finale femminile di Wimbledon vedrà affrontarsi Elena Rybakina e Ons Jabeur. Sull'erba inglese, la kazaka batte a sorpresa Simona Halep, stesa con un doppio 6-3 senza repliche. A contenderle il trofeo sarà la tunisina e numero 2 della classifica Wta, che ha invece bisogno di tre set (6-2, 3-6, 6-1) per superare la rivelazione del torneo, la tedesca Tatjana Maria. In ogni caso, ai Championships ci sarà una vincitrice inedita. © afp

A prescindere dal risultato della finale, Wimbledon 2022 incoronerà una nuova regina: Elena Rybakina e Ons Jabeur, infatti, volano per la prima volta in carriera all'atto conclusivo dello Slam inglese e si giocheranno il loro primo Major. La kazaka batte a sorpresa e con un doppio 6-3 Simona Halep, vincitrice ai Championships nel 2019. La numero 23 della classifica Wta parte forte, strappa subito il servizio e va anche vicina al secondo break per quattro volte, con la romena che annulla anche un set point ma cede sul turno in battuta dell'avversaria. Nel secondo parziale, la 23enne sale subito sul 2-0 ed è poi brava a rispondere al rientro di Halep prendendosi il servizio per due volte: da 2-2 è 6-3 e finale per Elena Rybakina.

Ben più complicato, invece, il compito di Ons Jabeur, che ha bisogno di tre set per eliminare la sorpresa del tabellone, la tedesca Tatjana Maria. Finisce 6-2, 3-6, 6-1 per la tunisina, che domina il primo set ma si fa sorprendere dalla 103esima al mondo nel secondo parziale. La numero 2 della classifica Wta, però, torna ai suoi livelli e domina il terzo, salendo subito sul 5-0 e chiudendo i giochi alla prima occasione utile di servire per il match. L'ultimo atto vedrà dunque sfidare Rybakina e Jabeur: per entrambe sarà a prescindere il primo trionfo in uno Slam. I precedenti, tre, sorridono alla tunisina, capace di imporsi nelle ultime due occasioni. La quarta, però, è la più importante della carriera di entrambe: chi vince solleverà il suo primo Major.