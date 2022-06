Wimbledon, Humbert entra in campo ma si dimentica le racchette

Presentarsi sul campo senza racchette. Un po' come se un calciatore si dimenticasse gli scarpini nello spogliatoio. Una scena inedita che, come se non fosse abbastanza, è successa a Wimbledon, il tempio del tennis. Eppure è quello che è successo a Ugo Humbert, giovane talento del tennis francese classe 1998. Arrivato in campo per disputare il match contro Ruud, al momento di aprire la sacca, il numero 112 del ranking si è reso conto fosse vuota. Chiesto l'intervento del supervisor, l'attrezzatura gli è stata portata pochi minuti dopo, tra gli applausi e le risate del pubblico. Una svista che potrebbe far pensare a una totale mancanza di concentrazione o comunque a un momento di ansia estrema, invece Humbert è riuscito nell'impresa di eliminare il numero 6 del mondo, in rimonta, 3-6 6-2 7-5 6-4 in due ore e quaranta minuti. Al terzo turno se la dovrà vedere con David Goffin, vincente su Baez.

© twitter