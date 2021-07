Wimbledon, gioie e dolori: Berrettini al terzo turno, Giorgi fuori in tre set

TENNIS

Il romano sconfigge in tre set l'olandese van de Zandschulp, la 29enne di Macerata cede alla ceca Muchova

Il secondo turno di Wimbledon procede tra luci e ombre per gli italiani, con Berrettini che accede alla fase successiva e Giorgi eliminata invece al secondo incontro. Il romano liquida in tre set un molto combattivo van de Zandschulp 6-3, 6-4, 7-6(4) e ora affronterà lo sloveno Bedene. Sconfitta amara in tre set invece per la 29enne di Macerata, che dà filo da torcere alla numero 19 del tabellone Muchova ma cede 6-3, 5-7, 6-3.

Wimbledon prosegue per Matteo Berrettini, che nel secondo impegno del suo cammino sull’erba britannica supera van de Zandschulp in tre set, anche se soprattutto la seconda parte della partita è davvero molto combattuta e spettacolare. L’olandese non si perde infatti mai d’animo a ogni colpo subìto, né quando l’azzurro salva più palle break nel giro di una decina di minuti e gli impedisce di allungare il match ulteriormente. Favorito secondo il ranking Atp - che lo vede al nono posto nella graduatoria - il tennista azzurro comincia molto forte l’incontro del primo pomeriggio e si porta a casa il set capitalizzando quanto necessario. Già nella seconda frazione, però, il 25enne numero 139 del mondo alza notevolmente il livello delle giocate e soprattutto mostra una tenacia invidiabile. La risposta di Berrettini è però una costante grinta a ogni scambio, così come la potenza del servizio a mettere punti importanti contro il tentativo di rimonta avversario. Un break decide il secondo set, mentre il terzo è un continuo salvataggio di palle break dell’azzurro con l’obiettivo di chiudere la contesa senza ulteriori sprechi di energie: risulta fondamentale la tenuta mentale dell’atleta romano fino all’ultimo scambio, che finisce per promuoverlo al tie-break. Con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6(4) Berrettini accede quindi al terzo turno, nel quale affronterà lo sloveno Bedene, dominante per 6-1, 6-0, 6-2 contro il giapponese Nishioka.

L’unico impegno a tinte azzurre della giornata coinvolge invece Camila Giorgi, chiamata a tentare il colpo di mano contro la ceca Muchova, testa di serie e quindi favorita alla vigilia. La numero 19 del tabellone fa valere la sua costanza per tutto l’arco del match, ma la 29enne di Macerata riesce a renderle la vita dura in vista dell’approdo al terzo turno. Il primo set sorride alla tennista nativa di Olomuc con una palla break ben sfruttata, mentre dopo la pausa l’azzurra dà ancor più filo da torcere all’avversaria, costringendola prima al 12esimo game e poi al terzo set, mettendo di fatto in discussione quanto sostenuto dal ranking Wta. L’italiana, numero 62 al mondo, fa in sostanza quanto accennato prima su van de Zandschulp, abdicando ma lottando fino all’ultimo e costringendo quindi una tennista più quotata agli straordinari. Termina 6-3, 5-7, 6-3 in favore della ceca, che ora dovrà invece vedersela con la russa Pavlyuchenkova, vincitrice su Kristyna Pliskova con un doppio 6-3.