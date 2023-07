Wimbledon: Djokovic vola al terzo turno, ok Medvedev e Rune

TENNIS

Nole fatica nei primi parziali, ma regola in tre set l'australiano Thompson. Ora attende Etcheverry o Wawrinka. Passano in tre set il russo e il danese, che eliminano Fery e Loffhagen

© Getty Images Prosegue la marcia di Novak Djokovic a Wimbledon, con una serie di quasi sei anni senza sconfitte nel torneo inglese. Nole fatica contro l'australiano Thompson, che lo mette in difficoltà col suo serve and volley, ma vince col punteggio di 6-3, 7-6, 7-5. Ora attende Etcheverry (29) o Wawrinka nel terzo turno. Passano anche Medvedev e Rune, che regolano in tre set i britannici Fery e Loffhagen. Nel tabellone femminile, tutto ok per Iga Świątek.

TABELLONE MASCHILE

Avanza senza patemi d'animo al terzo turno di Wimbledon Novak Djokovic, che prosegue la sua serie da imbattuto nel torneo. Il serbo fatica nel primo set contro Thompson, che lo mette in difficoltà con la sua aggressività, ma riesce a ribaltare i giochi e vincere 6-3. Simile il copione nel secondo parziale, col serve and volley dell'australiano a mettere in crisi Nole, che viene portato al tiebreak. Qui emerge la sua maggior qualità e arriva il 7-4 che mette parzialmente la gara in discesa. Nel terzo set è sempre Djokovic a controllare gli scambi e chiudere la sfida col punteggio di 6-3, 7-6, 7-5. Ora attende il vincitore della sfida tra Etcheverry (29) e Wawrinka, rinviata a domani.

Passano il turno anche Holger Rune (6) e Daniil Medvedev (3), al debutto quest'oggi. Per loro delle vittorie agevoli contro tennisti britannici, col danese che elimina Loffhagen (7-6, 6-3, 6-2) e il russo che ha vita facile contro Fery (7-5, 6-4, 6-3). Serve il super-tiebreak, invece, a Tsitsipas per eliminare Thiem al quinto set: punteggio di 3-6, 7-6, 6-2, 6-7, 7-6 (10-8) per il greco, dopo un'autentica maratona alla ripresa delle ostilità. Vola al turno successivo anche Taylor Fritz (9), che vince alla ripresa nella maratona contro Hanfmann, sconfitto col punteggio di 6-4, 2-6, 4-6, 7-5, 6-3. Più agevole il compito di Tiafoe (10), che regola in tre set Wu Yibing, mentre Cerundolo (18) sconfigge in rimonta il portoghese Borges. Passano il turno anche Paul (15), Dimitrov (21) e Lehecka, out Bautista Agut (20) e Coric (13). Quest'ultimo crolla alla ripresa del match interrotto per il sopraggiungere della pioggia, venendo sconfitto al quinto da Pella (6-3, 7-5, 4-6, 3-6, 6-1).

TABELLONE FEMMINILE

Nel tabellone femminile è agevole la sfida per Iga Świątek, che sconfigge in due set la spagnola Sorribes Tormo in 1h10', chiudendo col punteggio di 6-2, 6-0. Avanza anche Kasatkina (11) contro Burrage, nell'altro match del secondo turno. Primo turno vincente, invece, per Krejcikova (10) e Ostapenko (17), che regolano in due set Watson e Minnen. Passa il turno anche la russa Aleksandrova (21), così come Donna Vekic (20), Potapova (22) e la brasiliana Beatriz Haddad Maia (13), che rimonta Putintseva sullo stesso campo del derby Berrettini-Sonego. Brutta eliminazione per Pliskova (18) contro la serba Kostic, out anche Pera (27) e Sakkari (8), che viene eliminata dall'ucraina Kostyuk in tre set (0-6, 7-5, 6-2). Prosegue invece il percorso di Paula Badosa e Sloane Stephens, che accedono al turno seguente.