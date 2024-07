Wimbledon: Djokovic fatica ma accede al terzo turno  

TENNIS

Il serbo soffre ma piega Fearnley. Hurkacz costretto al ritiro: potenziale quarto soft per Nole

© Getty Images Con qualche rischio di troppo, Novak Djokovic vola al terzo turno di Wimbledon. Il serbo si impone 6-3, 6-4, 5-7, 7-5 su Fearnley, ma nel terzo e nel quarto set rischia di cedere al padrone di casa e numero 277 della classifica Atp: ora sfiderà Popyrin. Saluta, invece, un potenziale avversario di Nole ai quarti: Hurkacz è costretto al ritiro, avanza Fils. Colpo di scena nel femminile: Pegula viene eliminata dalla cinese Xinyu Wang.

TABELLONE MASCHILE

Prime imperfezioni per Novak Djokovic a Wimbledon: il serbo accede al terzo turno, ma a tratti va in difficoltà con Jacob Fearnley, numero 277 della classifica Atp e padrone di casa. Missione compiuta, in ogni caso, per Nole, che domina i primi due set (6-3, 6-4). Nel terzo, trova il break (3-2) e il match sembra concludersi, ma il britannico trova l'immediato controbreak e, anzi, strappa per la seconda volta il servizio al numero 2 al Mondo, vincendo il set.

E nel quarto, Djokovic deve anche annullare due palle break sul 3-2 in favore dell'inglese. Alla fine, però, risulta decisivo l'undicesimo game: Nole si prende il decisivo break per chiudere sul 7-5. Passaggio del turno meno scontato di quello che sembrava, ma il serbo non molla. Il suo prossimo avversario sarà Popyrin, che piega in cinque set (3-6, 6-4, 4-6, 6-4, 6-3) l'argentino Etcheverry.

Buone notizie, inoltre, per Nole: il potenziale avversario ai quarti, Hubert Hurkacz, è costretto al ritiro per una caduta a fine terzo set, favorendo il passaggio del turno di Fils. Sorridono anche Shapovalov, Dimitrov e Shelton, che hanno però tutti bisogno del quinto set per piegare rispettivamente Altmaier, Shang e Harris. Tutto facile, invece, per de Minaur: 6-2, 6-2, 7-5 a Munar.

TABELLONE FEMMINILE

La grande sorpresa di Wimbledon arriva già al secondo turno: Jessica Pegula saluta l'erba inglese dopo la sconfitta contro la cinese Xinyu Wang, capace di imporsi al terzo set. Dopo il 6-4 del primo set e il successo (9-7) al tie-break della statunitense, ecco il netto 6-1 nel decisivo parziale. Nel prossimo turno, Wang sfiderà la padrona di casa Dart.

Dopo aver eliminato Martina Trevisan, Madison Keys si ripete e passa al terzo turno di Wimbledon travolgendo la cinese Yafan Wang con un netto e doppio 6-2. L'americana se la vedrà ora con l'ucraina Kostyuk, che supera 4-6, 7-6(2), 6-4 in rimonta l'australiana Saville. Letteralmente dominante, invece, Daria Kasatkina, che non concede neanche un game all'americana Miyazaki: 6-0, 6-0 e passaggio del turno agevole come pochi nella storia dello Slam londinese. Ora, però, c'è la spagnola Badosa, che si impone 6-4, 6-2 sulla ceca Fruhvirtova.

Bene Barbora Krejcikova: 7-6(6), 7-6(5) all'americana Volynets, mentre la prossima avversaria sarà Bouzas Maneiro che vince 7-6(1), 6-3 il derby spagnolo con Bucsa. Nessun problema per Anna Kalinskaya: il 6-4, 6-2 a Bouzkova. Jabeur e Ostapenko dominano rispettivamente Montgomery (6-1, 7-5) e Snigur (6-3, 6-0).