Wimbledon: Alcaraz fatica, ma batte Humbert. Ci sarà nei quarti

Lo spagnolo rischia di vanificare i due set di vantaggio, poi si riprende e chiude i giochi dopo tre ore: 6-3, 6-4, 1-6, 7-5 il punteggio

© Getty Images Il torneo di Wimbledon conosce il primo qualificato ai quarti, che risponde al nome di Carlos Alcaraz. Sul campo principale, lo spagnolo mostra nuovamente quelle criticità che si erano già intraviste contro Tiafoe, rischiando di farsi rimontare due set di vantaggio da Humbert (16). Il francese gioca una grande partita, ma cede dopo aver resistito fino al 5-5: vince l'ex numero al mondo, col punteggio di 6-3, 6-4, 1-6, 7-5. Ora Paul (12) o Bautista Agut.

TABELLONE MASCHILE

Prosegue con qualche difficoltà il cammino di Carlos Alcaraz (3), che continua a mostrare solo a tratti quella brillantezza e quella fluidità alle quali ci aveva abituato. Dopo aver vinto al quinto set contro Tiafoe, lo spagnolo ha bisogno di quattro parziali per spuntarla contro Humbert (16), autore di una grande gara: 6-3, 6-4, 1-6, 7-5 il punteggio dopo tre ore di gioco. Il primo set è emblematico dell'andamento discontinuo del tennis di Alcaraz, che va in svantaggio e ha bisogno di toccare il baratro per rialzarsi: l'ex numero uno al mondo alza il livello del suo gioco, si risveglia e lo vince 6-3. Nel secondo parziale Humbert spreca un paio d'occasioni per centrare il break e portarsi in vantaggio, ma riesce a rientrare sul 5-4: qui Alcaraz, però, è bravo a chiuderla e portarsi sul punteggio di due set a zero (6-4). Il terzo parziale è quello del calo fisico dell'erede di Nadal, che finisce subito in svantaggio sul 4-1 e non ha una vera reazione: Humbert domina e la chiude sul 6-1, riaprendo i giochi. Combattuto il quarto e decisivo parziale, dove Alcaraz rischia grosso: il francese si porta sul 4-3 e resiste fino al 5-5, col sogno di portarla al quinto. Ancora una volta, dopo aver toccato il fondo, il fuoriclasse spagnolo si risveglia: doppio game vinto e successo, grazie al 7-5 nell'ultimo parziale. Tre ore di battaglia lo portano così ai quarti di finale.