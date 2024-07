Wimbledon: Alcaraz è incontenibile, batte Medvedev e vola ancora in finale

TENNIS

Il campione in carica trionfa in rimonta 3-1 contro il russo con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4:e punta al back-to-back

© Getty Images Carlos Alcaraz è il primo finalista di Wimbledon 2024, lo spagnolo trionfa contro Daniil Medvedev in rimonta 3-1 con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 in poco meno di tre ore di incontro. Il russo parte bene nel primo set e si porta avanti al tie-break, ma il murciano mette il turbo nei tre parziali successivi con una prova di forza e di tecnica magistrale.

Ha la chance di fare back-to-back Carlos Alcaraz, che in semifinale supera Medvedev 3-1 in rimonta e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon. I due partono subito forte nel primo set: il russo va avanti 3-1 con il primo break di giornata, immediatamente ripreso dallo spagnolo. Medvedev allunga ancora con il secondo break consecutivo, ma sul 5-3 cade nuovamente a servizio e il Campione in carica riporta tutto in parità: i due arrivano quindi al tie-break, in cui Carlos commette svariati errori. Medvedev chiude il primo set 7-6(1) e si porta sull'1-0. Il secondo parziale invece è nel segno di Alcaraz: il numero 3 nel ranking Atp trova il break per portarsi sul 3-1, mantenendolo nei propri turni di battuta fino ad arrivare al 6-3 che significa di nuovo parità.

L’inerzia è tutta dalla parte dello spagnolo, che anche nelle prime fasi della terza partita mette il turbo: strappa il turno di battuta al suo avversario di nuovo sul 2-1, fallisce una palla break successivamente ma riesce comunque a riportarsi avanti per terminare con il 6-4 che completa la rimonta. Sulle ali dell’entusiasmo il murciano vince ancora un game con il servizio del suo avversario e indirizza il quarto set, ma questa volta Daniil pesca il contro-break immediato. Sul 3-3 il numero 3 al mondo trova l’ennesimo break del suo incontro, scappando via e poi chiudendo con due colpi spaziali per il secondo 6-4 consecutivo che vale il 3-1 finale. Vince Alcaraz e si prende di forza la seconda finale consecutiva.