Le pagelle di Piantanida: il DNA di Joao Pedro e i racconti di "nonno" Thiago Silva

Non riesce a mettere in fuorigioco l’età in occasione del primo gol di Joao Pedro, al quale consegna anche il pallone su cui Joao stampa la sua prima etichetta da 70 milioni di euro. Poi prende tutti e 15 gli altri compagni entrati in campo, se li mette sulle ginocchia e, come fanno i nonni, racconta e spiega.