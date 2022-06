Wimbledon 2022, sorteggiato il tabellone: Berrettini nella parte bassa con Nadal

DA LONDRA

Il tennista romano esordirà contro Garin e ai quarti potrebbe vedersela con Tsitsipas. Sinner affronterà Wawrinka al primo turno. Possibile finale Rafa-Nole

È tutto pronto. I campioni del tennis stanno per darsi battaglia sull'erba di Wimbledon, al via lunedì 27 giugno. Il tabellone ufficiale è stato sorteggiato e sono 6 gli italiani in gara. Berrettini se la dovrà vedere con Garin, mentre Sinner è stato più sfortunato e giocherà contro Wawrinka che, nonostante non sia quello di un tempo, resta comunque un avversario temibile. Esordi sulla carta semplici per Nadal e Djokovic, che sfideranno rispettivamente l'argentino Cerundolo e il coreano Kwon.

Berrettini si trova nella parte bassa insieme a Rafa e i due potrebbero incontrarsi in semifinale. Il cammino per il tennista romano dovrebbe essere tutto sommato agevole fino ai quarti, dove rischierebbe di scendere in campo contro uno tra Tsitsipas, Kyrgios o Shapovalov. Per quanto riguarda gli altri italiani, Fabio Fognini è il favorito nel primo match contro l'olandese Griekspoor, numero 53 del ranking. Sorteggio tutt'altro che positivo per Musetti, che pronti via trova al primo turno Taylor Fritz, mentre Sonego, che al terzo round potrebbe incontrare Nadal, potrà provare a vendicarsi contro Kudla dopo la sconfitta al Queen's. Infine, Andrea Vavassori, numero 225 alla sua prima partecipazione a Wimbledon, avrà subito il benvenuto contro un avversario ostico: lo statunitense Francis Tiafoe. La finale sarà il 10 luglio e tutti gli appassionati sperano di vedere Rafa e Nole lottare sul Centrale.

Nel tabellone femminile, Camila Giorgi comincerà contro la numero 92 della classifica mondiale Frech, Paolini affronterà al due volte vincitrice del torneo Kvitova e la Bronzetti sarà impegnata contro Li. Infine, derby italiano tra Martina Trevisan, in un grande periodo di forma, e Ciocciaretto.

