Tennis, l'annuncio di Nadal: "A Wimbledon ci sarò e diventerò padre"

Il tennista spagnolo torna a disputare il torneo londinese tre anni dopo l'ultima volta

Rafael Nadal disputerà il torneo di Wimbledon. L'annuncio lo ha dato lo stesso tennista spagnolo fresco vincitore del Roland Garros in conferenza stampa: "La mia intenzione è quella di disputare il torneo londinese - ha dichiarato Nadal -. Il mio piano è andare a Londra, allenarmi e valutare tutte le opzioni perché per ora l'evoluzione del problema al piede è soddisfacente. Sono entusiasta di giocare Wimbledon dopo un'assenza di tre anni".

"Negli ultimi 15 anni - ha continuato Nadal - gli Slam sono stati sempre vinti dagli stessi 3-4 giocatori, mentre sull'erba tutto può cambiare perché possono succedere cosa insperate. Però non voglio fermarmi a Wimbledon, spero di poter giocare anche gli US Open. Sono i miei ultimi anni di carriera e se il fisico me lo permetterà, voglio giocare il più possibile. Però sono aperto ad accettare le cose per come verranno".

Una grande novità riguarderà la vita privata: "Sì, è vero diventerò padre e vorremmo vivere questa situazione in maniera tranquilla e privata. Non so come cambierà la mia vita, ma non penso che ci saranno ripercussioni sulla mia professione".