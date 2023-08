Us Open: out tutti gli italiani, sorprende il ko di Musetti

TENNIS

Il toscano è irriconoscibile e viene sconfitto da Titouan Droguet, numero 171 al mondo, col punteggio di 6-3, 0-6, 6-7, 6-3, 6-2. Out anche Travaglia, Cocciaretto e Cecchinato

© Getty Images Giornata inaugurale da dimenticare per l'Italia del tennis negli Us Open. Cinque atleti in gara e cinque eliminazioni a Flushing Meadows, con la sorprendente sconfitta di un irriconoscibile Lorenzo Musetti: il toscano, mai così falloso e disattento, va ko contro il francese Titouan Droguet (numero 171 al mondo) col punteggio di 6-3, 0-6, 6-7, 6-3, 6-2. Out anche Travaglia e Cecchinato, così come Paolini e Cocciaretto nel tabellone femminile.

TABELLONE MASCHILE

Cappotto italiano nel primo giorno degli Us Open, con tre eliminazioni nei primi tre match del tabellone maschile. La più sorprendente porta la firma di Lorenzo Musetti, testa di serie numero 18 del seeding, che subisce una sorprendente sconfitta al quinto set dal numero 171 al mondo Titouan Droguet. Il francese approfitta del peggior Musetti visto nell'ultimo anno e mezzo per vincere col punteggio di 6-3, 0-6, 6-7, 6-3, 6-2. Lorenzo fatica subito ad entrare nel ritmo giusto, dopo essere andato in svantaggio, e affonda nel primo set: il suo rivale ne approfitta e decolla sul 6-3. Nel secondo parziale ecco la reazione rabbiosa dell'azzurro, che si ritrova per qualche minuto e domina, chiudendo sul 6-0 e infliggendo il bagel al rivale. Sembra il preludio alla rimonta rabbiosa, che arriva nel terzo ed equilibratissimo set: Droguet mette nuovamente in difficoltà Musetti, ma cade al tiebreak (7-5) e siamo sul 2-1 per il carrarino. Il quarto set è invece quello del definitivo tracollo del toscano, che si porta avanti 30-0 sul 3-2, ma si fa strappare il servizio e ricade in un gioco falloso. Si spegne la luce per Musetti, che perde 6-3 e viene travolto nel quinto set con un perentorio 6-2.

Droguet vince così in 3h40' di gioco, in una giornata funesta per gli italiani. Viene eliminato anche Marco Cecchinato, che perde in tre set contro il russo Safiullin: mai in gara il siciliano, che lotta solo nel primo set. Il russo, arrivato quest'anno ai quarti di Wimbledon (contro Sinner), vince col punteggio di 6-4, 6-2, 6-0 in 1h20'. Out anche Stefano Travaglia, che strappa il terzo set a Taylor Paul, ma deve arrendersi alla testa di serie numero 14 col punteggio di 6-2, 6-3, 4-6, 6-1 in 2h28'.

TABELLONE FEMMINILE

La giornataccia dell'Italia dell'Italia prosegue anche al femminile. La delusione di giornata si chiama Elisabetta Cocciaretto, con la testa di serie numero 29 del tabellone che saluta subito le ostilità. La elimina la slovena Kaja Juvan, 22enne e numero 145 al mondo, in 1h30' di gioco col punteggio di 6-2, 7-5. Out anche Jasmine Paolini, che non riesce a ribaltare i giochi contro Jelena Ostapenko (20): la lettone vince il primo set 6-2, ma viene raggiunta dall'azzurra col 6-4 del secondo parziale. Nel terzo set, però, la vincitrice del Roland Garros 2017 è implacabile e chiude il match con un inappellabile 6-1.