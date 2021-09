US Open, Osaka si prende un pausa: "Non so quando giocherò il prossimo match"

TENNIS

La giapponese dopo il ko con la baby Fernandez: "A questo punto devo capire cosa voglio fare"

Dopo la scioccante sconfitta al terzo turno degli US Open contro la 18enne Leylah Fernandez, Naomi Osaka annuncia in lacrime che si prenderà una pausa dal tennis. "In questi ultimi tempi, se vinco non sono tanto felice quanto sollevata; se perdo invece sono tristissima - ha spiegato la giapponese -. Non credo sia normale… Non vorrei piangere, ma… a questo punto devo capire cosa voglio fare, quindi non so quando giocherò il mio prossimo match". Getty Images

E' davvero un 2021 da dimenticare e che a questo punto potrebbe finire qua quello di Naomi Osaka. campionessa uscente degli US Open e vincitrice di 4 titoli dello Slam. L'ex numero 1 al mondo, che nei mesi scorsi aveva confessato di aver lottato contro la depressione per anni, si era già fermata dopo il Roland Garros e le polemiche per le conferenze stampa, saltando Wimbledon e tornando solo per le Olimpiadi casalinghe.

La sconfitta contro la baby Fernardez è stata scioccante e inaspettata, anche per come si era messo il match. La giapponese, infatti, si era aggiudicata il primo set per 7-5 ed era andata a servire per il match sul 6-5 nel secondo dopo non aver concesso alcuna palla break fino a quel momento in tutta la partita. Da lì l'inizio della fine, con ben ben sei errori gratuiti di diritto nei successivi 12 punti fino al break in apertura di terzo set risultato alla fine fatale. "Mi dicevo di essere calma, ma sento che forse c'e' stato un punto di ebollizione - ha spiegato - Normalmente mi piacciono le sfide. Ma di recente mi sento molto ansiosa quando le cose non vanno come voglio".