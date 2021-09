Tennis, US Open: a sorpresa out Tsitsipas e Rublev  

US OPEN

Il greco e il russo salutano dopo le sconfitte in cinque set contro Alcaraz e Tiafoe. Nel tabellone femminile si ferma Osaka, avanzano Sabalenka e Mertens

Prime sorprese nel tabellone maschile degli US Open: Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev si fermano al terzo turno. Il greco incassa un brutto ko in cinque set contro Carlos Alcaraz, che si impone con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6(2), 0-6, 7-6(5). Il russo, invece, perde contro il padrone di casa Frances Tiafoe, che passa in cinque set: 4-6, 6-3, 7-6(6), 4-6, 6-1. Nel torneo femminile, avanzano Sabalenka e Mertens, out Naomi Osaka.

TABELLONE MASCHILE

Prime vittime illustri agli US Open: il numero 3 al mondo Stefanos Tsitsipas, infatti, si ferma al terzo turno dopo il ko in cinque set contro Carlos Alcaraz. Si chiude così un torneo non eccellente per il greco, che già aveva rischiato contro Murray e non brillato contro Mannarino. Il match non parte bene, visto che lo spagnolo si aggiudica il primo set con il punteggio di 6-3, ma l'ellenico conquista il secondo e pareggia i conti. Sono due tie-break a regalare la qualificazione agli ottavi ad Alcaraz, numero 55 della classifica Atp: 7-2 e 7-5 i parziali del terzo e del cinque set, intervallati dal dirompente 6-0 che vale il momentaneo 2-2 e che illude Tsitsipas, out dopo 4 ore e 11 minuti di gioco. Con questa prestigiosa vittoria, invece, Carlos Alcaraz si guadagna la sfida al tedesco Peter Gojowczyk: in palio l'accesso ai quarti di finale.

L'altra sorpresa di giornata la regala Frances Tiafoe: il padrone di casa, infatti, elimina in cinque set il russo Andrey Rublev, che cede 4-6, 6-3, 7-6(6), 4-6, 6-1. L'americano, numero 50 della classifica Atp, batte il settimo al mondo con uno strepitoso quinto set, dopo il sostanziale equilibrio dei primi quattro ed una vittoria al tie-break (8-6, nel terzo parziale). Tiafoe sfiderà ora Felix Auger-Aliassime, che si impone 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut. Agli ottavi si sfideranno, infine, Botic Van De Zanschulp e Diego Schwartzman: l'olandese supera in quattro set Facundo Bagnis (3-6, 6-0, 6-2, 6-2), mentre l'argentino si libera facilmente dello slovacco Alex Molcan (6-4, 6-3, 6-3).

TABELLONE FEMMINILE

Non mancano le sorprese anche nel tabellone femminile: saluta, infatti, la numero 3 al mondo Naomi Osaka. La giapponese si aggiudica il primo set, poi perde in rimonta contro la canadese Leylah Annie Fernandez, 73esima della classifica Wta, che vince 5-7, 7-6(2), 6-4 e si guadagna la sfida negli ottavi contro la tedesca Angelique Kerber, che piega la padrona di casa Sloane Stephens 5-7, 6-2, 6-3. Nessun problema, invece, per la numero 2 al mondo Aryna Sabalenka, che batte l'americana Danielle Rose Collins con un doppio 6-3. La bielorussa se la vedrà ora con Elise Mertens: la belga (16esima Wta) supera infatti 6-3, 7-5 la tunisina Ons Jabeur.