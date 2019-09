US Open: Nadal ai quarti, Cilic dura un'ora e si arrende in quattro set

Rafa Nadal rispetta i pronostici e batte Marin Cilic negli ottavi degli US Open con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 6-2. Il croato resiste un'ora ma poi non tiene il passo del fenomeno di Manacor, che affronterà Diego Schwartzman, giustiziere di Alexander Zverev. Definito anche lo sfidante di Matteo Berrettini: sarà Gaël Monfils. Tra le donne, Naomi Osaka perde contro Belinda Bencic e cede ad Ashleigh Barty il primato nella classifica Wta.

Se anche Tiger Woods si esalta per te, vuol dire che hai appena fatto qualcosa di speciale. In effetti, il modo in cui Rafa Nadal sceglie di andare ai quarti degli US Open è un punto d'autore. Un colpo più alla Federer, e questo dice molto sulla partita del fenomeno di Manacor, autore di una prestazione normale per un'ora ma capace di elevare il livello del suo gioco negli ultimi due set. Sul 5-2 nel corso del quarto parziale, Nadal si prende il 40-30 con un incredibile colpo in recupero aggirando il paletto. Esulta come se avesse già vinto la partita, invece manca un punto, ma dopo un 15 del genere di solito gli dei del tennis ringraziano e non fanno i capricci, chiudendo il match. Finisce 6-3 3-6 6-1 6-2 per lo spagnolo. Nel primo set sono decisivi due break consecutivi nel quarto e nel sesto game, arrivati anche perché Cilic non è molto performante al servizio (62% di punti con la prima, 33% con la seconda). Il croato nel secondo set aggiusta la battuta e nei suoi turni non concede nemmeno il deuce a Nadal, che paga tre errori gratuiti nel quarto game. Cilic si guadagna il break e non molla più il vantaggio, portando il match in parità nel conto dei set. Dal terzo parziale in poi comincia un'altra gara, con Nadal che deve salvare solo una palla break contro i nove tentativi di strappare la battuta al croato. Al terzo, il maiorchino supera le resistenze del croato grazie anche a due grandissimi punti in difesa. Cilic subisce il colpo e crolla mentalmente, perdendo il servizio anche nei successivi tre giochi. Nadal è invece una macchina da 25 punti su 27 in battuta, logico che per lui Flushing Meadows continui e che aumentino le quotazioni del decimo “Fedal” in finale di uno Slam.

Nelle altre partite della giornata, ancora un flop per Alexander Zverev, che nel 2019 in singolare ha vinto solo a Ginevra. Il tedesco viene eliminato da Diego Schwartzman in quattro set: 3-6 6-2 6-4 6-3 i parziali in favore dell'argentino, con il braccio caldo come l'estate newyorkese (fin quando la pioggia ha deciso di scombinare i piani degli US Open). Zverev, che già nel primo set ha dovuto rimontare, porta a casa il primo parziale ma Schwartzman non demorde. Anzi, nel quinto game del secondo set annulla quattro palle break e tiene il servizio dopo 20 punti. Tenacia premiata, perché nel gioco successivo l'argentino toglie il servizio al numero 6 del mondo. Da questo punto della partita in poi, è sempre Schwartzman una gara giocata a tutto braccio, sempre alla ricerca del fondo. Contro questo Zverev può andare, ma ai quarti ci sarà di fronte Rafa Nadal, e sarà tutta un'altra storia. Definito anche l'avversario di Matteo Berrettini: sarà Gaël Monfils, che nella notte ha demolito Pablo Andujar con il punteggio di 6-1 6-2 6-2.

IL TABELLONE FEMMINILE

Prosegue l'anarchia tra le donne. Dopo le eliminazioni delle teste di serie numero 3 e 2, il tabellone perde anche Naomi Osaka, che viene eliminata da Belinda Bencic in due set (7-5 6-4) e saluta in un solo colpo gli US Open e la testa della classifica Wta. La giapponese, vittima anche di un infortunio al ginocchio sinistro che non le fa dare il 100%, scivola in terza posizione e cede lo scettro ad Ashleigh Barty, che pur essendo fuori dal torneo sarà davanti a Karolina Pliskova.