US Open: Medvedev vola in finale, Félix Auger-Aliassime si arrende in 3 set

US OPEN

Il numero 2 al mondo vince 6-4, 7-5, 6-2 e si giocherà il trofeo contro uno tra Djokovic e Zverev

Daniil Medvedev approda alla finale degli US Open per la seconda volta nella sua carriera. Non c’è veramente partita nello scontro con Félix Auger-Aliassime: il canadese è sconfitto in semifinale 6-4, 7-5, 6-2 e vede interrompersi la sua (comunque buona) avventura allo Slam statunitense. L’avversario del russo può mordersi le mani solamente per quanto riguarda il secondo set, dove era avanti di 5-2. Medvedev ora aspetta uno tra Djokovic e Zverev.

È Daniil Medvedev il primo finalista degli US Open 2021. Il tennista russo, numero 2 al mondo, si sbarazza abbastanza facilmente di Félix Auger-Aliassime, che cade in tre set nel giro di due ore e 6 minuti: 6-4, 7-5, 6-2 il risultato finale. Un match senza storia, che però poteva in qualche modo essere riaperto nel corso del secondo parziale quando il canadese, dopo avere strappato un break (e sopra 5-2), si lascia sorprendentemente rimontare e regala lo 0-2 complessivo a Medvedev. Terzo atto conclusivo in carriera in uno Slam per il russo, il quale torna per la seconda volta a giocarsi il titolo a New York dopo due anni.

Medvedev domina il primo set perdendo appena 5 punti al servizio e sfruttando il break a zero nel settimo gioco. Nel secondo parziale, invece, l’andamento è completamente diverso. È disastroso nel sesto game Medvedev, che con un doppio fallo regala il break all’avversario. Il canadese, quindi, può andare a servire poi per pareggiare i conti sull’1-1, ma nel game decisivo sente la pressione di Flushing Meadows e si consegna abbastanza incredibilmente all’avversario, che trova il controbreak e soprattutto si galvanizza irrimediabilmente. Da quel momento in poi Auger-Aliassime fatica tantissimo e per lui è di fatto la resa. C’è un nuovo break del russo, che continua a macinare punti su punti e chiude 7-5 il secondo set, per poi costringere il canadese a vincere il primo gioco del terzo parziale ai vantaggi e a subire due break consecutivi che portano il punteggio sul 4-1 per il russo. Il crollo del canadese è senza appello e così il terzo set si chiude sul 6-2. Ora, Medvedev attende in finale uno tra Novak Djokovic e Alexander Zverev.