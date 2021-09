US Open: Medvedev domina Evans e vola ai quarti  

TENNIS

Il russo travolge il britannico con un netto 6-3, 6-4, 6-3: ora l'olandese Van De Zandschulp, che a sorpresa batte in cinque set Schwartzman

Nessun problema per Daniil Medvedev: il russo accede ai quarti di finale degli US Open battendo il britannico Daniel Evans, che cede 6-3, 6-4, 6-3. Il numero 2 al mondo affronterà ora l'olandese Botic Van De Zandschulp, che a sorpresa elimina l'argentino Diego Schwartzman, 14esimo della classifica Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4, 5-7, 5-7, 6-1. Nel tabellone femminile, Elina Svitolina batte Simona Halep con un doppio 6-3.

TABELLONE MASCHILE

Continua il percorso netto agli US Open di Daniil Medvedev, che vince la sua quarta partita su quattro in tre set e travolge anche Daniel Evans, battuto in meno di due ore di gioco. Il russo concede solo le briciole la britannico, incassando solo un break, nel parziale centrale. In avvio di match, il numero 2 al mondo fa valere il servizio e sfrutta subito la prima palla break per volare sul 4-1. Evans salva un set point sul suo turno in battuta, poi cede 6-3.

Nella parte centrale, Medvedev sembra accusare un po' il colpo: subito break in apertura, poi però perde per la prima volta il servizio e va sul 3-3. Il russo, però, trova subito il controbreak, evita di perdere nuovamente la battuta e infine chiude sul 6-4. Più lineare il terzo ed ultimo parziale, con due palle break a disposizione che valgono il 6-3 finale. Ora, l'avversario di Daniil Medvedev per un posto in semifinale sarà una delle sorprese del tabellone maschile: Botic Van De Zandschulp. L'olandese, infatti, piega in cinque set il numero 14 della classifica Atp Diego Schwartzman, sprecando due parziali di vantaggio: dopo il 6-3, 6-4, infatti, l'argentino pareggia i conti con un doppio 7-5. Nel quinto e decisivo set, però, non c'è storia: netto 6-1 per Van De Zandschulp, che si guadagna la sfida al numero 2 al mondo.

TABELLONE FEMMINILE

Finisce agli ottavi di finale l'avventura di Simona Halep agli US Open. La romena, infatti, saluta dopo il ko con un doppio 6-3 contro Elina Svitolina, che accede per la seconda volta in carriera ai quarti. L'ucraina è perfetta nell'approfittare di una giornata al servizio non eccellente per Halep, che per ben cinque volte perde la battuta. Nel primo set, la numero 13 Wta sale sul 2-1, ma incassa il controbreak e cede nuovamente il servizio all'ottavo game, con Svitolina che serve per il set e chiude sul 6-3. L'andamento del secondo parziale è simile: la romena perde il servizio e risponde, poi perde quattro game di fila, con la numero 5 al mondo che dal 2-3 passa al 6-3 e si guadagna l'accesso ai quarti.