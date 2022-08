US Open: Medvedev batte Kozlov in tre set e vola al 2° turno

TENNIS

Il russo, detentore del titolo, si sbarazza dello statunitense col punteggio di 6-2, 6-4, 6-0. Out a sorpresa Bautista Agut, mentre avanza Murray

Nessuna sorpresa per Daniil Medvedev, che supera con relativa facilità il primo turno: sconfitto in tre set lo statunitense di origini macedoni Kozlov, col punteggio di 6-2 6-4 6-0. L'avvio non è dei più semplici per il russo, campione uscente degli US Open, che soffre il ritmo di Kozlov: Medvedev però sa reagire ed esce alla distanza, ingranando fino a chiudere col parziale di 6-2. Stesso copione per il secondo set, con la buona partenza dell'avversario: Kozlov si porta sul 2-1, però subisce la reazione del numero uno al mondo, reduce da un lungo stop. Medvedev riesce così a sfruttare la maggior qualità dei suoi colpi per vincere anche il secondo set, col punteggio di 6-4. Il terzo set è un autentico monologo del russo, che vince 6-0 senza lasciare neanche le briciole al rivale. Medvedev approda così al secondo turno, dove sfiderà il francese Rinderknech, che ha vinto il derby con Halys. Out a sorpresa Bautista Agut, testa di serie numero 16 degli US Open: lo statunitense J. J. Wolf, wildcard e numero 84 al mondo, vince in tre set col punteggio di 6-4 6-4 6-4. Avanza invece l'ex numero uno ATP Andy Murray, che elimina un'altra testa di serie: l'argentino Cerundolo (24) viene sconfitto 7-5 6-3 6-3.

Nel tabellone femminile, passa al secondo turno con qualche patema d'animo la greca Sakkari: la numero tre al mondo vince un combattuto primo set contro la tedesca Maria (6-4), per poi perdere il secondo (6-3) e dover chiudere la sfida al terzo ed ultimo parziale, vinto nettamente col punteggio di 6-0. Avanzano con maggior facilità altre due teste di serie: la francese Garcia (17) Rakhimova in due set (6-2, 6-4), stesso destino per la russa Kudermetova contro Vekic (7-5, 6-3).