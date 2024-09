US Open, la semifinale Sinner-Draper in diretta

TENNIS

Il numero uno del mondo a caccia della finale a Flushing Meadows contro il britannico

Us Open: le foto di Sinner-Draper















© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Dopo aver eliminato Daniil Medvedev ai quarti, Jannik Sinner torna in campo sul cemento di Flushing Meadows contro Jack Draper per conquistare un posto in finale agli Us Open, traguardo che nessun italiano è mai riuscito a raggiungere finora. Coetanei e amici, il numero uno al mondo e il britannico di recente hanno giocato insieme a Montreal in doppio e si conoscono bene. Tra Draper e Sinner c'è un solo precedente sull'erba del Queen's vinto nel 2021 dal numero 25 Atp con un doppio 7-6. Di seguito la cronaca del match sull'Arthur Ashe Stadium di New York.

SINNER - 5 DRAPER - 5*

*giocatore al servizio



PRIMO SET

5-5: troppo falloso col dritto, Sinner rischia, fatica a chiudere il game ed è costretto agli straordinari per pareggiare i conti con un ace

4-5: recuperato il break, Draper gioca bene, tiene lo scambio e con Sinner troppo falloso dal fondo torna in vantaggio.

4-4: per la prima volta in difficoltà al servizio e meno profondo e preciso nello scambio, Jannik va sotto 0-40 e il britannico infila il subito contro-break.

4-3: meno efficace al servizio, Draper prova a compensare col dritto a sventaglio, ma Sinner è attento e dopo aver preso un po' le misure al britannico piazza un gran passante di rovescio e poi il break alla prima occasione buona.

3-3: in controllo, Jannik gioca in progressione e in sicurezza dal fondo, comanda lo scambio e pareggia il game a zero.

2-3: in spinta, Draper piazza solo prime in campo, tiene corti gli scambi e conquista il game a zero.

2-2: preciso al servizio e ordinato col piano tattico, Jannik alza il ritmo dello scambio, concede pochissimo e si porta sul 2-2 senza difficoltà.

1-2: Draper spinge col servizio e, complice un po' di imprecisione di Sinner nel palleggio, regge l'urto nello scambio dal fondo e tiene il servizio.

1-1: Jannik spedisce largo un rovescio, poi spinge col servizio, gioca profondo e potente e pareggia i conti dei game con un ace.

1-0: un po' nervoso, Draper parte male al servizio e perde subito due punti, poi si riprende e recupera chiudendo il game con quattro punti consecutivi.

- Sinner e Draper in campo per il riscaldamento: Jannik vince il sorteggio e sceglie di rispondere

- Tutto pronto all'Arthur Ashe Stadium per la partita tra Jannik Sinner e Jack Draper valida per la semifinale degli US Open. Il vincente affronterà in finale chi avrà la meglio nel derby tutto americano tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe.