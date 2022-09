Us Open: infinito Alcaraz, è finale e sfida con Ruud per il numero 1

TENNIS

Lo spagnolo supera in cinque combattuti set l’americano Tiafoe, domani si gioca trofeo e prima posizione nel ranking mondiale con il norvegese

© Getty Images Carlos Alcaraz conquista la prima finale Slam in carriera e lo fa in grande stile agli Us Open di New York. Lo spagnolo supera in semifinale, dopo una combattutissima maratona di oltre quattro ore, l’americano Frances Tiafoe: 6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7(5), 6-3 il punteggio in favore del 19enne, che domani sfida nell’ultimo atto il norvegese Ruud. In palio non c’è solo il trofeo americano ma anche la prima posizione della classifica mondiale.

Carlos Alcaraz continua a lottare e vincere agli Us Open. Dopo l’incredibile maratona con Sinner nei quarti di finale, anche in semifinale lo spagnolo ha bisogno di cinque combattutissimi set prima di prevalere sull’idolo di casa Frances Tiafoe col punteggio di 6-7(6), 6-3, 6-1, 6-7(5), 6-3 in ben quattro ore e 22 minuti. Un infinito Alcaraz conquista così la prima finale in carriera in un torneo dello Slam e contro il norvegese Ruud i due non si sfideranno solo per il trofeo di New York, ma anche per aggiudicarsi la prima posizione del ranking mondiale: chi vince tra i due, infatti, diventa il nuovo (e inedito) numero 1 Atp. Una doppia sfida quindi in programma domani sera alle 22 italiane, con il 19enne iberico che dovrà riprendersi dalle fatiche. Contro Tiafoe, l’americano conquista il primo set al quinto set point ma poi crolla nel secondo e nel terzo. Sospinto dal caldissimo pubblico di casa, Tiafoe rinasce nel quarto e riesce a portare il match al quinto dopo aver annullato un match point all’avversario. Nell’ultimo parziale però Alcaraz si ricompone e ritrova il suo tennis migliore, non sente la stanchezza mentre lo statunitense non ne ha più fisicamente e deve cedere il passo.