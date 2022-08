Us Open, il congresso Usa scrive a Biden: "Djokovic merita un permesso speciale"

TENNIS

La presenza del numero uno del mondo a Flushing Meadows diventa un caso politico, Claudia Tenney e Louie Gohmert hanno inviato una richiesta ufficiale al presidente americano

Dopo aver conquistato il suo ventunesimo Slam a Wimbledon, Novak Djokovic potrebbe essere costretto a saltare gli US Open a causa delle attuali regole Covid imposte dal governo americano, che obbligano i viaggiatori a presentare un ciclo vaccinale completo alla frontiera (per lo stesso motivo a inizio anno il serbo non partecipò agli Australian Open). Nonostante la petizione dei tifosi e gli appelli dei colleghi, la possibilità di vedere il numero uno del mondo a Flushing Meadows dal 29 agosto all'11 settembre sembra ormai compromessa, Nole può soltanto sperare in un'esenzione speciale (la "National Interest Exemption") ed è per questo che due membri del Congresso Usa, i repubblicani Claudia Tenney e Louie Gohmert, hanno inviato a Biden una richiesta ufficiale.

"Impedire a grandi atleti come il 21 volte campione Slam Novak Djokovic di competere in eventi di alto profilo riduce la loro importanza vitale dal punto di vista economico e diplomatico - si legge nel documento condiviso sui social dai due politici e indirizzato al Segretario di Stato Antony Blinken - senza che ci sia un beneficio tangibile per la salute pubblica".

"Le normative di Biden sui viaggi internazionali riguardano il controllo e la politica, non la salute pubblica", ha aggiunto poi Tenney in un commento su Twitter, mentre Djokovic aspetta una decisione definitiva e sui social ringrazia i fan per il supporto: "Volevo solo prendermi un momento per dire a tutti voi quanto sono grato di vedere così tanti messaggi di supporto e amore da tutto il mondo in questi giorni. È speciale il fatto che le persone si connettano alla mia carriera tennistica in modo così amorevole e solidale e desiderino che io continui a competere. Mi sto preparando come se mi fosse permesso competere, mentre aspetto di sapere se avrò la possibilità di viaggiare verso gli Stati Uniti. Incrociamo le dita!".

