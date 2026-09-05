US Open, Darderi supera in tre set Sweeny. Cobolli sconfitto in rimonta da Blockx

DARDERI-SWEENEY 3-0

È un ottimo Luciano Darderi quello che supera in 3 set Dane Sweeny, fresco vincitore al secondo turno contro Lorenzo Musetti. L’azzurro parte subito bene e si porta avanti di un break nel terzo gioco, per poi mantenere il vantaggio - concedendo solamente una palla break - e chiudere il primo set 6-4 in poco più di 40 minuti. Il secondo parziale è invece più movimentato, dal momento che l’italo-argentino, dopo aver tolto il servizio all’avversario, subisce immediatamente il controbreak. Poco male, perché Darderi aumenta il ritmo, e soprattutto con il dritto mette in difficoltà l’australiano chiudendo 6-3 con due break di vantaggio. L’andamento del terzo set è molto simile a quello precedente: l’azzurro va avanti, si rilassa e concede subito il break all’avversario, salvo poi ritornare subito in vantaggio. Vantaggio che dura fino alla fine, con il numero 22 al mondo che non lascia più nulla nei suoi turni di battuta e chiude 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) in poco più di due ore e dieci minuti. Darderi vola agli ottavi per la prima volta a New York, e affronterà uno tra Zverev e Tabilo.