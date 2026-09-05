US Open, Darderi supera in tre set Sweeny. Cobolli sconfitto in rimonta da Blockx

Luciano Darderi vola agli ottavi di finale degli US Open di tennis, dove affronterà il vincente del match tra Zverev e Tabilo. L’azzurro vendica Lorenzo Musetti sconfiggendo l’australiano Dane Sweeny in tre set, con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3, ed è l’unico italiano ancora in tabellone a New York. Poche ore prima è infatti arrivata la sconfitta di Flavio Cobolli, superato in rimonta (6(4)-7, 6-3, 6-0, 6-3) dal giovane belga Alexander Blockx.
DARDERI-SWEENEY 3-0
È un ottimo Luciano Darderi quello che supera in 3 set Dane Sweeny, fresco vincitore al secondo turno contro Lorenzo Musetti. L’azzurro parte subito bene e si porta avanti di un break nel terzo gioco, per poi mantenere il vantaggio - concedendo solamente una palla break - e chiudere il primo set 6-4 in poco più di 40 minuti. Il secondo parziale è invece più movimentato, dal momento che l’italo-argentino, dopo aver tolto il servizio all’avversario, subisce immediatamente il controbreak. Poco male, perché Darderi aumenta il ritmo, e soprattutto con il dritto mette in difficoltà l’australiano chiudendo 6-3 con due break di vantaggio. L’andamento del terzo set è molto simile a quello precedente: l’azzurro va avanti, si rilassa e concede subito il break all’avversario, salvo poi ritornare subito in vantaggio. Vantaggio che dura fino alla fine, con il numero 22 al mondo che non lascia più nulla nei suoi turni di battuta e chiude 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) in poco più di due ore e dieci minuti. Darderi vola agli ottavi per la prima volta a New York, e affronterà uno tra Zverev e Tabilo.
COBOLLI-BLOCKX 1-3
Cobolli parte subito forte e, dopo non aver sfruttato una palla break nel primo gioco, strappa il servizio all’avversario immediatamente dopo. L’azzurro mantiene il vantaggio fino all’ottavo game, quando Blockx ottiene il controbreak. I due vanno avanti fino al tie-break senza concedere occasioni all’avversario, e Cobolli riesce a far valere la sua maggiore esperienza, chiudendo il primo parziale 7-6(4).Per i due set successivi l’azzurro smette quasi di giocare. Nel finale del secondo, dopo aver salvato diverse palle break, crolla sul 3-3 e subisce due break consecutivi. Break consecutivi che diventano cinque, se consideriamo i tre concessi nel 6-0 del terzo set, durato appena 19 minuti.
Nel quarto parziale il tennista romano, numero 5 del tabellone, ritrova un po’ di condizione ed è molto bravo a reagire immediatamente al break di Blockx, strappandogli subito il servizio. Sul 4-3 per il belga, in un match che è ormai diventato una vera e propria battaglia, l’azzurro si scompone nuovamente e perde di nuovo la battuta, chiudendo il game con un doppio fallo. Nessun problema per Blockx, che nell’ultimo e decisivo game non lascia chance all’avversario. Finisce 6(4)-7, 6-3, 6-0, 6-3 per il belga, che agli ottavi di finale sfiderà Francisco Cerundolo, autore di una clamorosa rimonta sul padrone di casa Taylor Fritz.