US Open: Alcaraz si qualifica agli ottavi, 3-0 contro Wu

Prosegue senza intoppi il cammino agli US Open di Carlos Alcaraz, che elimina 6-3, 6-4, 6-1 Wu e stacca il pass per gli ottavi di finale dello Slam statunitense. Il Campione in carica del torneo gioca un buon match sul cemento di Flushing Meadows, nonostante una condizione atletica ancora da ritrovare completamente, dopo l’infortunio al polso destro che lo ha tenuto fermo a lungo negli scorsi mesi. A superare i sedicesimi sono anche Paul (3-2 contro Bublik) e Medvedev (3-0 su Rinderknech), mentre Zverev deve lottare per oltrepassare lo scoglio del secondo turno: è 3-2 contro Halys nei trentaduesimi.