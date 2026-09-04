US Open: Alcaraz si qualifica agli ottavi, 3-0 contro Wu

Prosegue senza intoppi il cammino agli US Open di Carlos Alcaraz, che elimina 6-3, 6-4, 6-1 Wu e stacca il pass per gli ottavi di finale dello Slam statunitense. Il Campione in carica del torneo gioca un buon match sul cemento di Flushing Meadows, nonostante una condizione atletica ancora da ritrovare completamente, dopo l’infortunio al polso destro che lo ha tenuto fermo a lungo negli scorsi mesi. A superare i sedicesimi sono anche Paul (3-2 contro Bublik) e Medvedev (3-0 su Rinderknech), mentre Zverev deve lottare per oltrepassare lo scoglio del secondo turno: è 3-2 contro Halys nei trentaduesimi.
ALCARAZ E GLI ALTRI BIG IN CAMPO
La partita di Alcaraz
Nuova giornata agli US Open, nuova vittoria per Carlos Alcaraz. Il detentore del torneo batte 6-3, 6-4, 6-1 Wu sul campo centrale, qualificandosi così agli ottavi di finale. Il murciano inizia forte, togliendo subito il servizio al rivale nel game d’apertura, ma poi subisce un break nel sesto gioco del primo set, al quale risponde però con un immediato controbreak. Il numero 3 al Mondo chiude quindi la frazione strappando nuovamente la battuta al cinese, ma si ritrova poi a dover faticare per prendersi anche il secondo set: Alcaraz pasticcia soprattutto con la seconda a servizio, ma riesce comunque a centrare due break (ne subisce anche uno) e a portarsi così a un solo parziale dalla vittoria. L’iberico capisce che è arrivato il momento di chiudere la disputa e lo fa: altri due break, ace con l'ultima battuta e parola fine sulla partita.
Paul e Zverev
A sorridere è pure Paul, vincente 6-4, 3-6, 6-7, 6-1, 6-3 contro Bublik. Lo statunitense supera così i sedicesimi, seguito pure da Medvedev, che ha la meglio 6-4, 6-4, 6-4 di Rinderknech. Deve invece sudarsi il passaggio al terzo turno Zverev, portato al quinto set da Halys nei trentaduesimi: il tedesco riesce però a imporsi 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Chi cade a sorpresa nel secondo turno dello Slam statunitense è De Minaur, sconfitto 6-4, 7-5, 6-2 da van de Zandschulp, mentre Tien vince 6-3, 6-4, 6-3 contro Monfils.
Gauff e Sabalenka
Nel tabellone femminile, Gauff elimina 6-4, 7-6 Badosa al secondo turno, mentre Rybakina si libera 6-2, 6-4 di Bouzas Maneiro. Successo anche per la numero 1 del circuito Wta: Sabalenka batte infatti 6-3, 6-4 Rakhimova nei sedicesimi di finale. A superare il terzo turno è pure Kostyuk, 6-3, 6-2 contro Alexandrova, mentre Pegula regola 1-6, 6-4, 6-3 Fernandez.