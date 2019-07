Wimbledon, Fognini sbraita: "Maledetti inglesi, scoppiasse una bomba su questo circolo..."

06/07/2019

Gli sfoghi di Fabio Fognini non sono una novità, ma stavolta ha un tantino esagerato. Durante il secondo set contro Sandgren , che finirà al 26° punto tie-break dopo una maratona di 74 minuti, l'azzurro ha perso la testa utilizzando parole che hanno fatto immediatamente il giro del web, tradotte in breve tempo dall'italiano all'inglese. Una brutta figura, che va ben oltre l'eliminazione .

Sandgren chiama il challenge sul 40-0 per l'azzurro che serve per il 3-2, Fognini si innervosisce e comincia il proprio sfogo contro il campo 14, scelta dell'organizzazione che non ha digerito: "È giusto giocare qua? Maledetti inglesi, guarda. Maledetti. Scoppiasse una bomba in questo circolo. Una bomba deve scoppiare qua". Di sicuro non si apprezzerà riguardando quella scena.