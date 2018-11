Rivoluzione a Wimbledon: introdotto il tie-break nel 5° set

19/10/2018

Rivoluzione a Wimbledon. Gli organizzatori hanno ufficializzato l'introduzione del tie-break nel 5° set che verrà giocato sul 12-12. La formula è la medesima, si arriva sempre a 7 (con almeno due punti di scarto), ma non si giocherà sul 6-6 come nei restanti set. In campo femminile il nuovo tie-break si giocherà nel terzo parziale. In questo modo si vuole dare un freno ai match-maratona, che scombussolano il programma per l'eccessiva durata.