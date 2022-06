Tennis, Zverev operato alla caviglia: tre legamenti lesionati

TENNIS

Il campione tedesco: "Scelta migliore per tornare il più rapidamente possibile". Ma non c'è una data di rientro

Alexander Zverev è stato operato con successo alla caviglia destra, che il numero tre al mondo si era infortunato durante la semifinale del Roland Garros contro il poi campione Rafael Nadal. "Per tornare alla competizione il più rapidamente possibile, per garantire che tutti i legamenti guariscano correttamente e per recuperare la piena stabilità della mia caviglia, l'intervento chirurgico è stata la scelta migliore", ha detto Zverev in un post su Instagram. Tennis, Zverev ko: fuori dal campo in sedia a rotelle

















Il tedesco ha confermato di essere stato operato in Germania dopo aver ricevuto la conferma che "tutti e tre i legamenti laterali della mia caviglia destra erano strappati", ma non ha specificato i tempi di ritorno in campo. Difficile, però, rivederlo a Wimbledon "Abbiamo tutti il nostro percorso nella vita. Questo fa parte del mio. La prossima settimana raggiungerò il massimo della carriera da numero due del mondo, ma ora ho dovuto sottopormi a un intervento chirurgico", le sue parole ai tifosi.